Marisa Laurito/ “Mio padre mi ha fatto diventare ribelle” (Le ragazze)

Dall’infanzia alla sua famiglia, passando per il successo e l’amore: Marisa Laurito a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de “Le ragazze”. La celebre attrice napoletana ha esordito parlando della sua famiglia: «La mia è stata un’infanzia carina, ero circondata da tanti parenti. Avevo mio fratello, con cui andavo d’accordo». Poi sui suoi genitori: «Per mio padre esisteva solo il dovere: voleva che io facessi l’insegnante, che mi sposassi e che avessi dei figli. Mia madre era meravigliosa: era un’artista, mi ha insegnato ad amare e ad accogliere tutti. Mio padre mi ha fatto diventare ribelle, questo è stato importantissimo».

MARISA LAURITO A “LE RAGAZZE”

Poi sull’esplosione inaspettata: «Sono cresciuta con la fissazione di Eduardo De Filippo: quando uscivo di scuola, andavo immediatamente al San Ferdinando e gli facevo le poste. Un giorno me lo presentarono nel suo studio: ero terrorizzata per il provino. Finito il monologo, comincio a cambiare tutte le parole con la “r” nel copione. Andò poi dall’amministratore e mi fece dire quanto fosse la paga». Marisa Laurito ha poi parlato delle sue storie d’amore: «Ho sofferto molto in amore, soprattutto nei momenti di grande successo: ho trovato uomini che mal sopportavano il mio successo. Per non parlare del mio matrimonio con Franco Cordova, durato tre mesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA