Marisa Laurito ospite a Bake Off Italia/ “Ho grande energia e voglia di vivere”

Marisa Laurito ospite della nuova puntata di Bake Off Italia. L’attrice e conduttrice all’età di 70 anni ha fatto un bilancio della sua vita; una vita di grandi successi che l’hanno vista protagonista indiscussa per decenni del piccolo schermo, ma anche del teatro. Intervistata da Vanity Fair parlando proprio della sua età ha detto: “io mi sento benissimo perché l’età per me non ha senso, il tempo non ha mai avuto senso. Anche quando ero giovane non mi ricordavo mai quanti anni avessi. Non ricordo nemmeno l’età degli altri, i compleanni. Il tempo secondo me è uno stato mentale, molti dicono che il tempo come lo vediamo noi non esiste. Io ho vissuto sempre molto con la mancanza di questo tipo di tempo nella mente”.

E’ una settantenne piena di carica ed energia e con ancora tanta voglia di fare. “Ho grande energia, progettualità, curiosità, voglia di vivere” – ha detto l’attrice precisando – “finché il cuore ama e il cervello funziona secondo me non mi devo preoccupare più di tanto. Ho sempre guardato molto al futuro, non mi sono mai voltata indietro perché quello che ognuno di noi ha fatto è già passato”.

Marisa Laurito non ha paura di invecchiare nè tantomeno del tempo che passa. Anzi parlando proprio del tempo passato ha sottolineato: “è bellissimo che sia accaduto ma è già una cosa alle nostre spalle, per questo è importante sempre progettare, avere la mente avanti, pensare ad altro”. Oggi all’età di 70 anni non ha alcun rimpianto per il passato, anzi ha sottolineato: “l’età che avanza la trovo fantastica perché ogni età ha una sua parte di bellezza. Questa in particolare a me ha regalato l’appagamento, la voglia di imparare sempre di più, di essere sempre più professionale, di continuare a curiosare in molti mondi. La trovo molto affascinate. Poi, non bisogna più scazzottare come quando si era giovani”.

Attrice e donna di successo, Marisa Laurito dopo il matrimonio lampo con l’ex calciatore Franco Cordava, oggi è felicemente innamorata del compagno Pietro Perdini. I due sono legati dal 2002, un rapporto che la Laurito ha raccontato così “sono legata da anni a un uomo che mi lascia totale libertà di portare avanti i miei impegni”. Infine parlando dei figli mai arrivati ha sottolineato: “non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Oggi non mi è mancato essere mamma”.



