Marisa Laurito/ “Sento la necessità oggi di grandi madri, quelle di una volta”

MARISA LAURITO E LA CRITICA ALLE MADRI DI OGGI

È una critica dura quella che arriva da Marisa Laurito, attrice e cantante napoletana, nei confronti delle madri di oggi, che lei reputa superficiali. La cantante, in un’intervista di LaVerità, ha dichiarato: “Sento la necessità oggi di grandi madri, quelle di una volta. Che sapevano accudire e raccontare ai figli la propria vita. Cucinare per loro, accarezzarli nei momenti di difficoltà e ridere insieme a loro in quelli di felicità. Non sempre è così, purtroppo. I figli si fanno a volte con molta superficialità”. Le dure parole della Laurito non arrivano a caso: dopo i numerosi casi di abbandono e le tragedie che colpiscono tante famiglie, Marisa Laurito si è sfogata così: “Incontro figli che non sono stati voluti. Si fanno per amore, non per egoismo”.

Marisa Laurito, intervistata da LaVerità, ha poi proseguito esprimendo la sua opinione a proposito della maternità surrogata, che lei reputa ignobile, un insulto soprattutto verso quei piccoli che si ritrovano alla ricerca di una famiglia: “Trovo indegno sia affittare l’utero che pagare per affittarlo. Con tutti i bimbi soli nel mondo in cerca di una mamma e di un papà, poi…”. L’attrice ha concluso il suo discorso dichiarando che, se ai giovani di oggi mancano i valori, la colpa è soprattutto dei social e della televisione, che li avrebbero illusi e avrebbero fallito nel loro compito di educarli.

MARISA LAURITO: “TUTTI QUESTI REALITY SONO DAVVERO POCO INTERESSANTI DAL PUNTO DI VISTA ARTISTICO”

Il talento di Marisa Laurito, attrice di successo che celebra quest’anno il cinquantunesimo anno di carriera, fu scoperto a 21 anni da Eduardo De Filippo, che tutt’ora lei stima tantissimo per l’energia e la passione che metteva nel proprio lavoro: “È da lui che ho imparato che l’arte non ha orari e giorni festivi” afferma la cantante. Tra gli spettacoli che hanno coronato la lunga carriera di Marisa Laurito e che lei ricorda con affetto, i suoi preferiti sono quelli che, a suo dire, uniscono la risata alla riflessione, come per esempio Novecento napoletano, Aggiungi un posto a tavola e Persone naturali e strafottenti.

Secondo l’attrice, le cose sono molto cambiate rispetto ai suoi tempi: oggi circolano tanti programmi scadenti dal punto di vista artistico, come per esempio i reality. A fronte di parecchi inviti, Marisa Laurito si è sempre rifiutata di partecipare, sostenendo di amare l’eleganza e la classe, e cercando soprattutto di rimanere fedele a sé stessa: “Ho sempre detto no, anche in momenti di difficoltà economica. Offrivano tanti soldi, e fan comodo a tutti. La qualità però è il mio pallino, da sempre”. Piuttosto che deludere i suoi fan, Marisa Laurito ha preferito dedicarsi ad altre attività, come per esempio la cucina: “Ho fatto piuttosto la cuoca, la cameriera, mille altri mestieri…”.











