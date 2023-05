Marisa Laurito si è spogliata dopo lo scudetto del Napoli?/ L’attrice promette che…

Marisa Laurito, la promessa per il terzo scudetto del Napoli: avrà mantenuto la parola data?

Il Napoli ha vinto il terzo scudetto per la gioia di tutti i tifosi azzurri, tra cui si annovera Marisa Laurito. L’attrice, prima di conoscere il risultato della squadra, aveva fatto una promessa. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, ha svelato come intendesse festeggiare lo scudetto: “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli”.

Ora che il Napoli ha effettivamente raggiunto il suo obiettivo, sul web si chiedono in molti se Marisa Laurito sia pronta a mantenere la sua promessa. Ebbene, l’attrice aveva assicurato: “Si, farò così, mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda questo lo posso promettere”. Dunque, ci si aspetta di vedere l’artista per strada con indosso solo i colori della sua squadra del cuore.

Marisa Laurito pronta per “Quelle brave ragazze”: le sue parole

Marisa Laurito a 71 anni ha deciso di rimettersi in gioco nel mondo televisivo. L’attrice parteciperà alla seconda edizione del road-trip show di Sky Uno “Quelle brave ragazze” con Mara Maionchi e Sandra Milo. Ai microfoni de Il Mattino, il volto dello spettacolo ha dichiarato: “Ci siamo divertite, commosse, emozionate, abbiamo parlato e riso tanto”.

E ancora: “Disaccordi o liti tra noi? Sì, quando abbiamo parlato di diritti delle donne. La parità tra uomo e donna per me non è stata ancora raggiunta, sono terrorizzata da quanto accade alle iraniane, alle afghane. Invece, Sandra vive in un mondo poetico e antico e crede che la lotta per i diritti delle donne non sia utile e che le rivendicazioni femminili abbiano portato a una guerra tra sessi che non fa bene a nessuno”.

