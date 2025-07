Marisa Laurito si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv in cui parla nuovamente di Stefano De Martino. Il conduttore napoletano è considerato la nuova star della Rai dopo una stagione assolutamente trionfale di Affari tuoi e in tanti lo considerano l’erede di Renzo Arbore. Marisa Laurito, tuttavia, non è assolutamente d’accordo considerandolo totalmente diverso da Arbore con cui ha lavorato per tanti anni. “Arbore è stato un inventore della televisione, di un’altra televisione, di un altro cinema, di un’altra radio, cioè di tutto quest’altro che è stato trasgressivo, intelligente, ironico e chi più ne ha più ne metta” – ha precisato la Laurito.

Tornando, poi, sul conduttore di Affari tuoi, ha aggiunto: “De Martino? il problema è paragonarlo ad Arbore! Ancora oggi io credo che non ci siano paragoni da fare perché il mondo arboriano è quello che ha composto Arbore“.

Marisa Laurito e l’esperienza a Ballando con le stelle

La carriera di Marisa Laurito è ricca di successi e, nel corso degli anni, si è sempre tuffata in nuove avventure. Nel 2014, infatti, ha anche accettato di partecipare a Ballando con le stelle. L’attrice era in coppia con il ballerino professionista Stefano Oradei e di quell’esperienza la Laurito dice: “Ballando è un talent piacevole, ma poi alla fine non mi sono divertita molto perché pensavo si potesse giocare di più. Un po’ come si fa nella versione americana. Qui, è portato più sulla qualità del ballo e non ha senso paragonarmi ad atleti che fanno ore e ore di ginnastica al giorno. Soprattutto, anche a me non me ne frega niente di mettere il piede in quella determinata posizione a tutti i costi, cioè non lo trovo neanche interessante a dire il vero”.

A distanza di anni, infine, ammette: “Non lo rifarei più perché non mi sono divertita. Io sono abituata a divertirmi quando lavoro, quindi è alla base del mio essere. Questa è un’altra peculiarità che abbiamo noi che abbiamo lavorato con Renzo Arbore“.