Marisa Malagoli Togliatti, figlia Nilde Iotti/ Era povera, l’adottò per farla studiare

Chi è Marisa Malagoli Togliatti figlia di Nilde Iotti?

Marisa Malagoli Togliatti è la bambina che Nilde Iotti e Palmiro Togliatti adottarono negli anni Sessanta. Oggi quella bambina ha 77 anni e alle spalle una carriera di psichiatra e docente universitaria di grande fama. I suoi genitori adottivi le diedero quelle opportunità che la sua famiglia d’origine, essendo molto povera, non era in grado di garantirle. Marisa li chiama per cognome, ‘Togliatti’ e ‘Iotti’, mentre all’epoca li chiamava ‘zio’ e ‘zia’, per rispetto verso i suoi genitori.

Nella vita quotidiana, in realtà, erano persone molto divertenti, “distanti dall’immagine sobria e austera che avevano in pubblico”. Non solo: “Si rideva e si scherzava molto, dentro casa. E si coltivavano passioni, come dire, normali”. Lo racconta la stessa Marisa in un’intervista rilasciata nel 2020 al Corriere della Sera: tanto per fare un esempio, “Togliatti non poteva fare a meno dell’enigmistica”. “Lo ricordo là, col giornale in mano, impegnato nel cruciverba senza schema, che risolveva sempre. E poi il cinema: amava molto Rossellini e Visconti, di cui era amico. Ricordo la volta che andammo al cinema Barberini nel 1963 a vedere Il Gattopardo . A lui piacque anche se alcuni critici di sinistra l’avevano stroncato”.

Marisa Malagoli Togliatti parla della sua seconda famiglia

La storia tra Nilde Iotti e Palmiro Togliatti fu molto ostacolata dal Partito Comunista. Quando arrivò lei, però, la situazione si era già stabilizzata: “Però Nilde, per esempio, nella sua Reggio Emilia a volte l’hanno criticata e in alcuni casi il partito dovette candidarla altrove, a Bologna o nelle Marche”. Oltre a lei, Togliatti aveva avuto un altro figlio, Aldo, che passò buona parte della sua vita ricoverato in un istituto. Lei lo ricorda così: “Un giorno venne a visitarlo Giovanni Bollea, il padre della neuropsichiatria infantile. La sindrome di cui soffriva era chiara, chiari anche i sintomi, purtroppo. Pensi che intreccio: è stato fino alla sua morte in una clinica a Modena, la mia città, accudito prima da un compagno che si chiamava Onelio Pini, che gli portava le sigarette e le parole crociate, passione ereditata dal padre. Poi, alla fine, da un’infermiera che era molto amica di mia sorella, che mi aggiornava costantemente. Si chiamava Marisa, come me…”.

Marisa Malagoli Togliatti: uno dei suoi fratelli venne ucciso a 22 anni …

Marisa Malagoli Togliatti nacque nel 1944 in una famiglia contadina di Nonantola (Modena). Uno dei suoi fratelli venne ucciso a 22 anni dalla polizia insieme ad altri cinque operai. L’eccidio avvenne nelle Fonderie Riunite di Modena, dove le forze dell’ordine stavano tentando di impedire l’occupazione della fabbrica contro i licenziamenti. Durante una visita di Togliatti a Modena, insieme a Nilde Iotti, il politico decise di ospitare da lui a Roma uno dei fratelli Malagoli per permettergli di studiare. La prescelta fu proprio Marisa: dopo sette anni, la piccola potè aggiungere al suo cognome il cognome di Togliatti.



