Tra le protagoniste de “Le ragazze” di questa sera, ci sarà anche la storia di Marisa Mariotti. La donna, nata nel 1934 a Cintolese, piccola frazione di Monsummano Terme, in Toscana, ha il merito di essere stata una grande albergatrice, in grado di comprendere prima degli altri le potenzialità di un territorio, quello di Montecatini Terme, che più avanti sarebbe diventato meta perfetta per i turisti. La giovane Marisa è venuta al mondo in una famiglia di condizioni economiche modeste. I suoi genitori vivevano senza acqua e senza luce, e non avevano neppure di cosa scaldarsi durante l’inverno: per questo lei è stata costretta a lavorare fin da bambina.

Marisa, da ragazzina, aiutava i genitori e accoglieva il sarello, un’erba che cresce spontanea nella palude. Questa veniva utilizzata per fare dei fili che poi intrecciati permettevano di creare le damigiane ma proprio quando queste cominciarono ad essere fatte di plastica e non di vetro, il lavoro della famiglia di Marisa cominciò a diminuire, portandoli a decidere di prendere un’altra strada.

Marisa Mariotti, chi è: l’attività aperta a Montecatini Terme

Marisa Mariotti, protagonista de “Le ragazze”, negli anni ’50 ha cambiato lavoro, dedicandosi al turismo insieme alla famiglia. Inizialmente i genitori hanno gestito a Viareggio varie pensioni durante la stagione estiva ma più avanti proprio lei, che nel frattempo aveva sposato Aldo e si era trasferita a Montecatini Terme, ha cominciato a lavorare nello stesso ambito in quel territorio. In quegli anni del boom economico, Marisa ha intuito le potenzialità del settore turistico in quella zona, che più avanti vivrà anni davvero floridi. Ha così aperto un albergo con il marito, proprio a Montecatini Terme.

In poco tempo il suo hotel è diventato meta di vacanze di tantissimi italiani e non solo. Marisa Mariotti si è occupata a lungo del rapporto con i clienti, senza mai dimenticare gli insegnamenti della mamma che raccomandava gentilezza e cura nei loro confronti, mentre il marito si è occupato della contabilità.