MARISA SORPRENDE FRANCESCO/ “Sono malata ma voglio essere utile” (C’è posta per te)

Grande sorpresa per Francesco quando, dalle scale di C'è Posta per te, arriva proprio la sua attrice preferita: Giulia Michelini. I due si abbracciano ed è poi lei a prende parola per dare un consiglio all'uomo: "Devi far sentire utile lei così come tu lo sei per lei ogni giorno. Sfogati con lei, non tenerti tutto dentro. Ti sta chiedendo proprio questo. L'amore è un dare e avere" ricorda. Lui accetta il consiglio e promette a sua moglie che d'ora in poi si sfogherà e le dirà anche tutto quello che non va. Tuttavia ha una richiesta: "Aprirò questa busta solo a patto che tu non mi dica più grazie", dice, scoppiando poi in lacrime. Marisa accetta e i due si sciolgono prima in un bacio poi in un lungo abbraccio. Salutano tutti accompagnati proprio da Giulia Michelini.

Marisa sorprende Francesco grazie a Giulia Michelini

Marisa è la protagonista dell’ultima storia di questa nuova puntata di C’è Posta per te. La donna vuole fare una sorpresa a suo marito Francesco e per farlo ha un aiuto speciale: quello dell’attrice Giulia Michelini. Marisa è una donna malata di sclerosi multipla che ha però sempre avuto al suo fianco il suo compagno. La donna ammette di doverlo ringraziare: “Ho scoperto della mia malattia quando eravamo solo fidanzati, io non potevo scappare ma lui sì invece è rimasto e dopo poco mi ha anche chiesto di sposarlo” ha raccontato la donna a Maria De Filippi. Marisa vuole sì ringraziare Francesco ma vuole anche fargli capire che “non deve essere il mio badante, voglio che ricordi sempre che è il mio compagno” ammette la donna.

La storia di Marisa e Francesco commuove Giulia Michelini a C’è Posta per te

Quando Francesco scopre che dall’altra parte della busta di C’è Posta per te c’è la sua Marisa scoppia a piangere. La donna prende allora la parola: “Se sono qui è perché devo dirti grazie, mille volte grazie per quello che fai per me.” esordisce, mentre suo marito piange a dirotto. La scena è molto commovente anche per Giulia Michelini che, nascosta dietro la busta, non riesce a trattenere l’emozione per questa storia davvero toccante. Marisa elenca le bellissime qualità di un compagno che, nonostante la malattia, riesce ad essere delicato e sensibile: “Non so cosa ho fatto di nuovo per meritarti ma so che non voglio che io sia per te solo quella da proteggere” fa sapere la donna.



