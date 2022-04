Marisela Federici, chi è e genitori/ Il nonno materno fu ucciso dal dittatore…

Marisela Federici, chi sono i suoi genitori?

La contessa Marisela Federici è la vedova del finanziere romani Paolo Federici. Marisela nasce a Caracas in Venezuela con il nome di Rivas y Cardona: la sua data di nascita non è però nota e quindi non abbiamo informazioni sulla sua età. Il nonno materno Carlos Delgado Chalbaud fu presidente del Venezuela e venne ucciso dal dittatore Marcos Pérez Jiménez. Il suo nome è lo stesso del protagonista del romanzo Doña Bárbara scritto dell’ex presidente venezuelano Rómulo Gallegos. La madre di Marisela andò da Gallegos a supplicare perché rilasciassero il marito arrestato per motivi politici. Marisela è cresciuta a Madrid dove la famiglia si rifugia in seguito agli eventi accaduti in Venezuela. Successivamente, Marisela approda in Italia dove diventa amica intima di Susanna Agnelli.

Prima di sposare il finanziere Paolo Federici (scomparso nel 2016) dal quale ha avuto il figlio Edoardo, la Federici è stata sposata con il magnate della Tamoil Roger Tamraz, da cui ha avuto la figlia Margherita Tamraz. Il matrimonio finì a causa dei numerosi tradimenti da parte di lui. Dopo la scomparsa del suo secondo marito avvenuta nel 2016, non sappiamo se Marisela abbia avuto altre relazioni stabili. Regina indiscussa dei salotti romani, Marisela vive a Roma in una villa sull’Appia Antica disegnata dall’architetto Marcello Piacentini che ha come vicini di casa Franco Zeffirelli e Gina Lollobrigida. La contessa Federici sarà ospite oggi di “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone.

Marisela Federici e lo scontro con Barbara D’Urso: “Non insegnarmi…”

Nel 2015, la contessa Marisela Federici ha subito un’esperienza terrificante. E’ stata rapinata in casa da tre uomini coperti da passamontagna: “Il ricordo di quelle teste con solo due tagli, come feritoie, al posto degli occhi, mi tormenta ancora oggi. Ogni giorno. Hanno portato via tutti i miei gioielli più belli, i più cari ricordi. Pietre di un grandissimo valore, soprattutto affettivo” ha raccontato in un’intervista. Qualche tempo fa a “Domenica Live” la contessa ha litigato in diretta con Barbara D’Urso. Il motivo? Si è infastidita per l’atteggiamento di un ospite. “Non insegnarmi a fare il mio lavoro, altrimenti mi innervosisco, se continui ad attaccarmi manderò in onda il filmato per cui tutti ti criticano, quello in cui tu ostenti la tua ricchezza”, ha tuonato la conduttrice. Il discorso finì poi lì e la Federici non tornò ospite delle trasmissioni di Canale5. sembrerebbe che Marisela non gradisse gli ospiti presenti insieme a lei, accusando la conduttrice di non aver scelto “gli ospiti giusti”.

