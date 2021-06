Marisela Federici, chi è?/ La Contessa della storica lite con Barbara d’Urso

Marisela Federici, chi è la Contessa e cosa fa nella vita?

Marisela Federici nasce in Venezuela con il nome di Rivas y Cardona e poi nella sua vita tutto cambia quando sposa il finanziere romano Paolo Federici. Lei è la nipote di Carlos Delgado Chalbaud, ex presidente del Venezuela ucciso dal dittatore Marcos Pérez Jiménez, e sarà ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno nel pomeriggio. Questo significa che gran parte del pubblico la conoscerà oggi per la prima volta mentre altri se la ricorderanno come la contessa che è diventata famosa in Italia per la sua lite con Barbara d’Urso. Marisela Federici, nato a Venezuela ma cresciuta a Madrid, è stata ospite una volta in tv a Domenica Live proprio dalla conduttrice Barbara d’Urso ed è stato a quel punto che tra le due c’è stata una lite.

Claudio Lippi deluso:"Fuori dalla tv da 15 anni"/ Scartato per conduzione di un suo programma storico

La famosa lite della Contessa Marisela Federici

Marisela Federici, rea di voler insegnare il proprio lavoro alla padrona di casa, è stata oggetto di una vera e propria sfuriata. All’epoca, infatti, la d’Urso la attaccò:” Non insegnarmi a fare il mio lavoro, altrimenti mi innervosisco! Se continui ad attaccarmi manderò in onda il filmato per cui tutti ti criticano, quello in cui tu ostenti la tua ricchezza”.

Margherita ed Eduardo Tamraz, figli Marisela Federici/ "Sono una madre apprensiva"

Il discorso finì poi lì e la contessa non tornò ospite delle trasmissioni di Canale5. Della sua vita privata non sappiamo molto anche se, prima di sposare Paolo Federici dal quale ha avuto anche un figlio di nome Edoardo, è stata sposata con il magnate Roger Tamraz ma i due hanno divorziato a causa di diversi tradimenti da parte di lui. Dopo la morte del marito cinque anni fa non ha avuto relazioni stabili.

LEGGI ANCHE:

Paolo Federici, marito Marisela Federici/ "Era sordo, mi ha insegnato il valore del silenzio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA