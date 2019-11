Marisela Federici/ Con La Furibonda ha conquistato anche Gucci (Vieni da me)

La contessa Marisela Federici ospite oggi di “Vieni da me”. La regina dei salotti televisivi si racconterà da Caterina Balivo, svelando anche aspetti inediti della sua vita. Negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé per il pranzo chic organizzato per le signore dell’ambasciata. “Una piccola colazione per stare insieme”, così l’ha definita Marisela Federici, che l’ha organizzata nella magnifica villa nel cuore dell’Appia Antica in onore dell’ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede, Maria del Carmen de la Pena Corcuera, e delle lady spagnole presenti. Ci riferiamo a Nuria Sanz, moglie dell’ambasciatore di Germania Viktor Elbling, archeologa e appassionata di arte. E Annamaria di Libia. Come riportato da Il Messaggero, a fare da colonna sonora il celebre chitarrista Luigi De Simone, che ha spaziato dal flamenco ai cavalli di battaglia della musica iberica. Tutte pazze per La Furibonda, così si chiama la casa-palcoscenico di Marisela Federici. E chissà se nel programma di Raiuno svelerà qualche curioso aneddoto relativo agli eventi organizzati nella sua splendida villa.

MARISELA FEDERICI A VIENI DA ME: LA FURIBONDA CONQUISTA GUCCI

Andare a La Furibonda di Marisela Federici è un piacere a cui non si può rinunciare. E infatti chi viene invitato dalla contessa non può dirle no. Non a caso l’ha voluta Gucci per la nuova campagna Cruise Collection 2020. Nella villa il direttore creativo del brand Alessandro Michele ha ideato il cortometraggio, intitolato “Come as you are_RSVP”, in cui riunisce in una festa da favola diversi personaggi. Da Marisela Federici, appunto, a Benedetta Barzini, Angelo Bucarelli, Orlando Miani, Sienna Miller, Iggy Pop, Radici Delantic Davis e altri artisti. Alla regia anche Harmoby Korine, direttore del film Spring Break con James Franco. Il glamour del salotto romano di Marisela Federici ha conquistato Gucci, che ha affiancato alla signora borghese, il magnate e la stella hip pop. E queso per promuovere inclusione e strappare etichette. Quel che conta è essere se stessi. E quindi la rockstar selvaggia si unisce alla mondanità glamour, ben rappresentata da Marisela Federici, ospite oggi di “Vieni da me”, come anticipato da Caterina Balivo.

