Marisela Federici/ Video, quella lite con Barbara D’Urso che la sbugiarda

Non ha di certo peli sulla lingua la contessa Marisela Federici, considerata nell’universo mondano come la regina dei salotti della Roma bene. Nel passato della nobildonna tuttavia ci sono anche dolori, come la morte del del Presidente Carlos Delgado Chalbaud, nonno per parte di madre e assassinato dal dittatore Marcos Perez Jimenez quando lei aveva appena sei anni. Motivo che ha spinto la famiglia a trasferirsi in Spagna, per poi sbarcare infine in Italia. Nata con il nome di Rivas y Cardona, ricorda Donna Glamour, la contessa ha scelto in seguito di adottare il nome di Marisela in onore dell’ex Presidente Romulo Gallegos e della protagonista del suo romanzo Doña Bárbara: in quei pochi mesi in cui siederà alla guida del governo del Paese, nel ’48, concederà alla madre di Marisela la grazia perché il marito possa essere liberato. Marisela Federici racconterà tutto grazie ad un’intervista intima rilasciata a Non disturbare, in onda nella seconda serata di Rai 1 di oggi, martedì 30 luglio 2019. Fra gli argomenti al centro del suo racconto anche il grande amore per il secondo marito Paolo Federici e prima ancora dal precedente matrimonio con Roger Tamraz, il magnate egiziano conosciuto anche perché fondatore della Tamoil. Dalle prime nozze nascerà la figlia Margherita Tamraz, mentre il secondogenito è Eduardo Federici.

Marisela Federici, tra amori folli e tradimenti

Ci sono stati senza dubbio degli amori folli e diversi tradimenti nella vita della contessa Marisela Federici, motivo che la spingerà tra l’altro a lasciare il primo marito Roger Tamraz dopo sette anni di relazione. Il suo nome però è conosciuto dal pubblico italiano anche per un’accesa lite avvenuta nel salotto di Barbara d’Urso proprio con la padrona di casa. Un botta e risposta inaspettato che risale al 2017, in occasione di un’ospitata che prevede diverse personalità del piccolo schermo pronte a dibattere sulla ricchezza ostentata, ricorda Urban Post. La contessa viene convocata per dire la sua sulle famiglie abbienti e chi mette in mostra i propri beni di lusso, ma non digerisce l’intervento di Pierluigi Diaco contro i ricchi del Bel Paese. La Federici non ci sta e riserva la sua rabbia anche alla conduttrice, tacciandola di aver mandato in onda filmati fuori luogo e aver messo in piedi un dibattito che a suo dire non sarebbe interessato agli spettatori a casa. Vani i numerosi tentativi della d’Urso di riportare l’attenzione al tema del talk. “Potevi scegliere meglio”, ribatte ad un certo punto la Federici accusando la conduttrice di non aver selezionato a dovere i suoi ospiti. La contessa infatti avrebbe voluto approfondire l’involuzione del Venezuela, di come da Paese ricco sia crollato poi verso un’improvvisa povertà. “Se continui ad attaccarmi mando la clip in cui descrivi la tua ricchezza”, risponde piccata la d’Urso accennando ad un filmato di Rai 1 che aveva già sollevato diverse polemiche contro la Federici. “Dove parli di come si sta bene e di come sia meglio fare le feste piuttosto che piangere quando non si ha da mangiare”, rincara Carmelita. Con un serafico sorriso e pronta a un nuovo attacco, la contessa però accetta che il filmato venga trasmesso di nuovo. Clicca qui per guardare il video della lite fra la contessa Marisela Federici e Barbara d’Urso.

