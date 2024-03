Marisol Castellanos, chi é la concorrente di Amici 2024/ Dal flirt con Petit all’infortunio prima del serale

Amici Serale 2024: chi é la ballerina Marisol Castellanos

Marisol Castellanos é una ballerina della squadra di Alessandra Celentano di Amici 2024. L’allieva di grande talento è riuscita senza particolari ostacoli a conquistare un posto al serale, anche se le difficoltà non sono mancate. Una di queste è l’infortunio al ginocchio che le ha impedito di ballare proprio nelle settimane prima l’inizio del serale. La ballerina è stata costretta ad un riposo forzato ed è riuscita a tornare in pista proprio per l’inizio della fase finale di Amici 23.

Marisol Castellanos figura in scaletta come candidata al guanto di sfida nella prova di pole dance voluta dalla Celentano contro Gaia De Martino. Una performance che valorizzerebbe la dote della versatilità nei vari stili di ballo di Marisol. Presenza scenica, in termini di linee fisiche e tecniche ben promettenti, può dirsi nell’insieme il punto di forza nel ballo di Marisol Castellanos. Tra i punti deboli, invece, la pupilla di Alessandra Celentano è stata spesso tacciata di poca espressività.

Marisol Castellanos e il flirt con Petit ad Amici 2024

Tra una coreografia e l’altra, Marisol si è avvicinata a Petit, allievo di Amici nella sezione canto. La ballerina e il pupillo di Rudy Zerbi sono infatti i protagonisti di una delle storie d’amore nate nella scuola. In occasione della prima puntata del serale di Amici 2024, Marisol Castellanos non risulterebbe tra i talenti a rischio, nominati ai ballottaggi per la decretazione dei due eliminati previsti alla prima puntata serale di Amici 2024. Nell’atteso appuntamento TV e streaming Mediaset, la sua squadra si imporrebbe come la formazione vincente, portando i due team avversi, Todarelli e Cuccalo, ad una eliminazione ciascuna.

Nell’attesa per il via al serale di Amici 2024, previsto nella puntata in onda il 23 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Marisol Castellanos registra un seguito social stimato su Instagram oltre 71mila followers.











