Marisol Castellanos, dove ha esordito in tv prima di Amici 2024?/ Un video la smaschera

Amici 2024, Marisol Castellanos non é alla prima esperienza televisiva: il retroscena sul debutto in TV

Nell’attesa di scoprire l’esito della settima puntata serale di Amici 2024, nelle ultime ore sono sempre più virali via social le immagini del debutto nel piccolo schermo di Marisol Castellanos. La ballerina allieva di Alessandra Celentano, nel dettaglio, ancor prima di prendere parte al talent di Amici debuttava in TV nel 2020 alle prese con una performance di pole dance nell’edizione dell’epoca di Italia’s got talent.

Una performance che, complici le linee tecniche e fisiche invidiabili della performer, fanno ora incetta di interazioni social di consensi e fanno al contempo impennare la quota di Marisol come candidata al titolo di vincitrice del circuito ballo e vincitrice finale di Amici 2024.

Marisol Castellanos é salva alla settima puntata del serale di Amici 2024!

Nel frattempo, relativamente alla settima puntata del serale di Amici 2024 secondo le anticipazioni, Marisol Castellanos viene promossa alla semifinale del talent show per effetto dei voti dei giudici al termine della seconda tra le tre manche di sfida previste nella puntata.

