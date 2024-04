Marisol Castellanos eliminata al serale di Amici 2024?/ “Sono spronata dai giudici, ma…”

Marisol Castellanos finisce in balia delle incertezze: é l’inizio della fine ad Amici 2024?

É una Marisol Castellanos in balia dell’insicurezza la protagonista ballerina nel daytime che segue la puntata serale di Amici 2024. Al rinnovato daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 22 aprile 2024, in particolare, Marisol Castellanos dichiara non troppo velatamente di temere il rischio di un’eliminazione.

“Ammetto che mi sono data una svegliata in queste settimane -fa sapere la ballerina in corsa al talent show di Amici 2024 di Maria De Filippi -, mi sento spronata dai commenti positivi dei giudici ma non cambia la paura e l’insicurezza di uscire ogni settimana”.

Marisol Castellanos teme l’uscita di scena da Amici 2024 di Maria De Filippi

Insomma, Marisol Castellanos non si direbbe proprio convinta del talento nella danza che la porta a inseguire il sogno di diventare una ballerina professionista. Questo, nonostante la fiducia riposta in lei dalla mentore e insegnante di danza Alessandra Celentano così come dai giudici.

Tuttavia, tra gli insegnanti alla cattedra nella scuola di Amici 2024 Emanuel Lo si direbbe deluso rispetto alle aspettative maturate sul potenziale della giovane, che in effetti all’ultima puntata serale non riesce a superare il Limes della tecnica che non balla, incapace a rendersi veicolo di un’emozione per l’occhio pubblico.

Tuttavia, Marisol Castellanos crede comunque di aver fatto dei passi in avanti rispetto al debutto nella scuola di Maria De Filippi: “non solo nella danza … Ma trasmetto in modo più vivace e sincero”, fa sapere nell’intervento a margine del quinto serale di Amici 2024, Marisol Castellanos. Nel frattempo, intanto, il diretto rivale nel circuito danza dello show del sabato sera di Amici, il ballerino proveniente dall’Australia Dustin Taylor, stupisce l’occhio pubblico chiamando l’eliminata Lil Jolie “amore” all’addio al talent show di Maria De Filippi. Che sia così anticipata una nuova lovestory televisiva?

