Marisol Castellanos in crisi prima della finale di Amici 2024/ La sfida con Sofia la mette KO e…

Marisol Castellanos rischia il ballottaggio eliminatorio alla quarta puntata del serale!

Marisol Castellanos, tra i protagonisti alla quarta puntata del serale di Amici 2024, subisce una grande sconfitta da Sofia Cagnetti, rischiando così di essere eliminata. Secondo gli annessi spoiler forniti online da Amici news e Superguida TV la sconfitta arriva alla prima tra le tre manche in una sfida a tema “improvvisazione”. Il verdetto scatena un’accesa discussione tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

LDA: la cover di "Se poi domani" a The Voice Generations lo commuove/ La dedica del piccolo Leandro é virale!

Che Marisol Castellanos non sia invincibile come crederebbe la maestra Celentano é ormai un dato di fatto, ad Amici 2024. Tanto che in merito si pronuncia al talent show il vincitore storico e ora giudice Giuseppe Giofré “è importante per un ballerino saper improvvisare“, lanciando così una frecciata in modo diretto all’allieva della Celentano. Per Marisol Castellanos l’avventura prosegue ancora al serale di Amici 2024 salvandosi al verdetto del primo concorrente ballottaggio per l’eliminazione











© RIPRODUZIONE RISERVATA