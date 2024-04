Marisol Castellanos sopravvalutata ad Amici 2024?/ Emanuel Lo l’affonda: “Avevo mille aspettative, ma…”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos riceve un guanto di sfida in vista del 5° serale

Nella grande attesa per la quinta puntata del serale di Amici 2024, Marisol Castellanos diventa oggetto di una pungente critica di Emanuel Lo. Il maestro di danza modern, in un guanto di sfida lanciato per il rinnovato appuntamento serale di Amici 2024 in onda il 20 aprile sulle reti Mediaset, invita la pupilla di Alessandra Celentano a misurarsi con la sua allieva Sofia Cagnetti.

Amici 23 Serale 2024, 5a puntata/ Diretta ed eliminato: Marisol incanta la giuria e vola verso la finale

La prova voluta dal coreografo per il quinto serale del talent show é di danza hip hop, come specifica lo stesso Emanuel Lo in un videomessaggio che si rivela essere un affondo ai danni di Marisol Castellanos. Tra le aspre parole il coreografo ed esperto di danza lascerebbe intendere un particolare che Marisol, tra le leve più quotate al titolo di vincitore tra i concorrenti ad Amici 2024 secondo le annesse scommesse online, sia in realtà sopravvalutata.

Lil Jolie eliminata al serale di Amici 2024?/ Il progetto post talent: "Ecco cosa voglio fare fuori di qui"

Il videomessaggio critico di Emanuel Lo e le anticipazioni del serale di Amici

“Avevo mille aspettative, alcune delle quali non sono state ancora colmate -fa sapere nella dichiarazione di sfida che giunge a Marisol Castellanos nel daytime che anticipa il serale di Amici 2024 -. Non ti ho mai vista andare oltre il tuo, che devo dire fai molto bene, ma a questo punto voglio capire di più. La tua maestra parla di versatilità, ma io voglio vederci chiaro, perciò, ti voglio veder ballare in una coreografia di hip hop -il caposquadra dei Cuccalo quindi prosegue, poi nella sfida lanciata a Marisol Castellanos del team avverso Zerbi-Cele-, dovrai essere in pieno stile street e sarai a confronto con una ballerina versatile come Sofia, che riesce a essere credibile anche in questo reparto”.

Petit e Marisol Castellanos in arrivo il primo bacio in pubblico al quinto serale di Amici 2024?/ Lo spoiler

Per Marisol Castellanos il guanto di sfida previsto contro Sofia Cagnetti sarebbe da ritenersi una prova per lei fattibile ed equa. Questo, nonostante lei non si dica nella comfort-zone, chiamata ad esibirsi a prova di hip hop. Chiaramente la sola messa in onda della quinta puntata serale di Amici 2024 può svelare ai telespettatori il risultato del guanto così come le possibili eliminazioni, tra cui la preannunciata prima eliminata in puntata: Lil Jolie (che, intanto, svela la sua più grande ambizione...)











© RIPRODUZIONE RISERVATA