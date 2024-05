Marisol Castellanos torna ad Amici come ballerina professionista?/ La rivelazione sul futuro

Marisol Castellanos torna ad Amici in una nuova veste? Le sue parole

Dopo il secondo posto ottenuto nell’ultima edizione di Amici 2024, nel futuro di Marisol Castellanos ci sarà ancora tanto spazio per il ballo. La giovane danzatrice potrebbe fare ritorno nel talent condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque come ballerina professionista, una sorte capitata a molte ex allieve del talent, che dopo aver trovato fortuna in gara sono riuscite a ottenere un impiego nel programma, entrando però dalla porta principale. Nel corso di una intervista concessa al portale Superguidatv, Marisol ha commentato così una ipotetica nuova avventura nel format Mediaset: “Assolutamente sì, mi piacerebbe davvero tanto. In questa scuola si impara davvero tanto ed è stato un onore essere in sala con i professionisti. Per me tornare a lavorare qua significherebbe continuare a lavorare e migliorare grazie a loro” ha ammesso la ballerina spalancando di fatto le porte alla possibilità in attesa di una futura chiamata.

L’ultima puntata di Amici 2024, il talent condotto su Canale Cinque da Maria De Filippi, ha incoronato Marisol Castellanos come ballerina migliore dell’edizione, seconda solo alla sorpresa dell’edizione Sarah Toscano. Nel corso di una intervista rilasciata tra le colonne di Superguidatv, la Castellanos si è detta totalmente sorpresa dall’esito del programma, un risultato che non si sarebbe mai aspettato vista la grande concorrenza e lo spessore degli altri allievi incontrati: “Non mi sarei mai aspettata la vittoria, anche perché Dustin è uno dei migliori danzatori che io abbia conosciuto, ha uno stampo di livello internazionale”.

Il cammino di Dustin, rivale di Marisol fino alla finale andata in onda lo scorso sabato, ha spronato la ballerina a dare sempre il meglio e a crescere nell’arco dei mesi, come spiegato: “Ho preso spunto da lui in questo percorso e per la stima che ripongo in lui pensavo che vincesse la categoria di ballo. Quando ho visto la mia carta che si girava ho provato un’emozione incredibile, anche con Sarah non mi aspettavo di truonfare. Da quando era iniziata la puntata, l’ho vista esplodere letteralmente e crescere nel corso delle puntate, è stata una bomba. Io le avevo detto che sapevo già come sarebbe andata a finire. Si è meritata questa vittoria” ha ammesso Marisol applaudendo la compagna riuscita nella grande impresa di battere il favorito Petit e Holden nell’ultimo atto del format.











