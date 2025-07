Nella casetta di Amici possono nascere degli amori importanti. È successo spesso, anche ad Amici 23, quando Marisol e Petit si sono innamorati e hanno cominciato una storia che prosegue anche fuori dal talent show di Maria De Filippi. I due giovani, cantante e ballerina, si sono avvicinati fin dai primi giorni. Ma come è nato il loro amore? “Prima di entrare nella casa noi stavamo in hotel, io ero un po’ timido. Poi siamo entrati in casa e l’ho vista, c’ho fatto caso, e con il tempo è nato tutto” ha raccontato circa un anno fa proprio Petit parlando a Verissimo. Marisol, la fidanzata di Petit, bellissima e solare, ha spiegato: “La cosa che mi ha colpito subito di lui è la sua simpatia. Ha una simpatia vera, genuina: questo mi ha fatto accorgere di lui e mi ha fatto innamorare di lui”.

A quanto pare la loro storia d’amore prosegue alla grande anche adesso che è passato più di un anno dalla fine del programma. Nel marzo del 2025, Petit ha spiegato come stanno andando le cose con Marisol, che nel frattempo si è trasferita a Roma per continuare il suo percorso nel ballo: “Tra noi va tutto bene. Stiamo insieme, ci vediamo spesso, procede benissimo. Ormai lei vive a Roma, sta vicino a me quindi ci vediamo ogni giorno quasi”. Petit non ha mai nascosto che per lui Marisol è il primo amore, e per questo lo sta vivendo con immensa gioia e tanto trasporto.

Marisol, chi è la fidanzata di Petit: nel corpo di ballo di Elodie

Marisol Castellanos, la bellissima ballerina ex Amici nonché fidanzata di Petit, è entrata nel corpo di ballo di Elodie, e sta girando l’Italia con la cantante nel suo tour. Domenica scorsa, a San Siro, si è esibita davanti a 45 mila persone: la ballerina biellese, che ora vive a Roma e si gode l’amore con Petit, è infatti nel corpo di ballo di Elodie. Un grande traguardo per la danzatrice italo-cubana.