Marisol crolla con Petit ad Amici 2024: “Sento di avere molte mancanze”/ Lui la consola: “Sei bella e brava”

Marisol e Petit complici ad Amici 2024: lo sfogo della ballerina sulle sue capacità

La complicità tra Marisol e Petit ad Amici 2024 è sempre più forte. Il rapporto della coppia continua a crescere, e lo confermano le confidenze che si sono scambiati in solitudine nel corso del daytime andato in onda il 3 aprile. Dopo essersi scambiati baci e tenerezze, Marisol e Petit hanno parlato delle proprie insicurezze, ed è stata la ballerina ad esordire dicendo: “Sono davvero felice! Le cose belle che mi capitano, io non me le aspetto, e quando mi capitano sono felice davvero perché non me le aspetto, quindi sono felice davvero.”

Amici 2024, Anna Pettinelli distrugge Mida: "Sai solo frignare"/ Nuovo guanto, lui: "Mi ha rotto le pall*!"

Marisol ha quindi spiegato: “Io ho sempre fatto tante gare, e tutte le gare che facevo io pensavo sempre di non poter vincere. Ma ogni vittoria, ogni volta che arrivo al primo posto, quando arrivavo al premio, ero sempre ‘wow’, sorpresa! Anche qui è così. Io so di essere dotata e portata. Tutti i ballerini che sono qui sono bravi, altrimenti non sarebbero qui…”

Petit e Marisol sempre più complici ad Amici 2024/ "Andiamo a farci le coccole": il video fa impazzire il web

Amici 2024, Petit consola Marisol: “Si brava, bella, ti fai notare”

Petit ha allora osservato: “È normale che tu ti senta tra le ballerine più brave qui dentro…” Marisol l’ha però contraddetto, ammettendo invece di sentirsi mancante rispetto ai suoi compagni di Amici 2024: “E invece io vedo in tutti qualcosa che a me manca. Io mi sento molte mancanze. Cosa sento meno degli altri? La personalità. Io penso di avercela molto forte ma sono timida.”

Petit l’ha allora consolata, sottolineandone non solo le qualità, ma ammettendo di avere le sue stesse debolezze: “Secondo me invece quando balli sei una brava, bella, ti fai notare. Se parli come persona sì, è vero, sei timida come me! Io mi chiudo, divento ingenuo quando mi parla Maria, quando sto in puntata o quando mi parlano i giudici. Sto lì, sorrido, sembro uno scemo, ma perché sono timido… Siamo piccoli, ci sta!” ha concluso.

Amici 2024, Petit crolla disperato: c'entrano Nicholas e Giovanni/ Il duro sfogo sugli eliminati

© RIPRODUZIONE RISERVATA