Marisol e Petit, si lasciano dopo la finale di Amici 2024?/ La ballerina dovrà volare a Miami…

Che futuro avranno Petit e Marisol dopo Amici 2024, si lasciano? Se lo chiedono i fan, ora che il talent show di Maria De Filippi è terminato. Ma il timore è legato anche al fatto che il cantante e la ballerina dovranno temporaneamente separarsi proprio per le loro carriere. Oltre a vincere nella categoria danza di Amici 23, la ballerina è riuscita ad ottenere una borsa di studio con la Ailey School, un sogno che si realizza per la giovane ballerina, che per circa un mese si dovrà trasferire a Miami e vivere questa nuova incredibile esperienza.

Nel frattempo, spiccherà il volo Petit con la sua carriera. Da qui i timori dei loro fan, cioè che possano allontanarsi. Ci sono, invece, fan ben più ironici che hanno preferito mettere in luce un altro aspetto, cioè quello economico, visto che entrambi hanno vinto dei premi nella finale di Amici 23.

I TIMORI DEI FAN PER LA BORSA DI STUDIO DI MARISOL, MA SUI PREMI…

Sui social hanno fatto notare che Petit e Marisol hanno accumulato un bottino di quasi 100mila euro insieme, visto che la ballerina ha vinto il premio della critica che vale 50mila euro, il fidanzato quello Tim di 40mila euro ed entrambi, insieme agli altri finalisti, hanno vinto anche 7mila euro con il premio Marlù.

Ecco, di sicuro hanno le basi economiche per costruire un futuro artistico solido, a prescindere da come andrà la loro relazione, che hanno saputo proteggere in questi mesi, provando a mantenere uno stretto riserbo, fino a quando Petit ha confessato poco più di un mese fa di essere perdutamente innamorato di Marisol, che dal canto suo aveva raccontato di come la sua vita è cambiata da quando il cantante è entrato a farne parte. Resta da capire se sarà ancora così…











