Marisol, lettera d’amore a Petit ad Amici 2024: “La cosa più bella nei miei 18 anni”/ Lui: “Fuori ti vorrei…”

Amici 2024, Marisol scrive una lettera d’amore a Petit e confessa i suoi sentimenti

Petit riceve una lettera d’amore da parte di Marisol Castellanos, la dolce metà ballerina che il cantante ha conosciuto ad Amici 2024 di Maria De Filippi. Un messaggio che, originariamente scritto in forma anonima, si rivela poi essere scritto dalla ballerina che ha fatto capitolare il cantante nella casetta che accoglie i talenti scoperti da Maria De Filippi.

Mentre salgono le rispettive quotazioni di scommesse online che vedono la coppia di talenti come i papabili candidati al titolo di finalisti alla finale di Amici 2024, Petit commuove l’occhio pubblico attivo sulla pagina Instagram del talent show, quando scopre le dolci parole di Marisol Castellanos rilasciate per iscritto.

Petit pronto a vivere una relazione con Marisol fuori da Amici: “Ti voglio con me”

“Sei la cosa più bella che mi è capitata negli ultimi 18 anni.. – fa sapere Marisol nella sua lettera a Petit -, grazie di esistere.. non vedo l’ora di vederti fuori da qui“, spiega, rendendo chiara la voglia di continuare fuori dalla casetta e dal programma questa giovane storia d’amore. Il cantante del team di Rudy Zerbi è emozionato e non lo nega. Anzi, replica con parole altrettanto al miele per la sua dolce metà: “Non ho mai avuto una ragazza così, e non ho mai avuto una ragazza a cui tenessi così tanto e fossi così innamorato.. l’idea è che subito, appena uscito, lei venga con me”, ha fatto sapere dal suo canto il cantautore di Tornerai.

Nel frattempo, in attesa della quarta puntata serale, intanto, tra le mura della casetta che accoglie i talenti di Amici 2024 di Maria De Filippi s’infiamma il sospetto “triangolo” formato dai ballerini Dustin Taylor, Gaia De Martino e il cantante Mida.

I ragazzi leggono alcuni messaggi scritti in forma anonima dai compagni e queste parole sono tutte per Petit #Amici23













