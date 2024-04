Marisol, lite con Petit ad Amici 2024?/ “Ingelosita per Francesca Tocca”: lo spoiler dal serale

Marisol gelosa di Petit al serale di Amici 2024: lo spoiler della sesta puntata

Piccola crisi tra Marisol e Petit ad Amici 2024? È quanto emerge tra le anticipazioni della sesta puntata del serale di Amici in onda sulle reti Mediaset il 27 aprile 2024, fornite da Amici news e Superguida TV. In occasione della registrazione della nuova puntata del talent, tra uno spazio pubblicitario e una sfida, c’è stato un momento di gelosia per Marisol. A muovere il risentimento della giovane sarebbe, a quanto pare, la particolare attenzione che il fidanzato Petit, cantante e compagno di squadra negli Zerbi-Cele, avrebbe riservato alla ballerina professionista nel corpo di ballo di Amici 2024, Francesca Tocca.

“Durante la sua ultima esibizione Petit ha salutato Francesca Tocca e Marisol si è ingelosita” si apprende nello specifico tra le particolari curiosità che emergono tra gli spoiler dell’attesa sesta puntata serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Insomma, sembra proprio che Petit abbia dimostrato troppo interesse nei confronti della ballerina professionista per i gusti di Marisol.

Petit e Marisol, crisi o grande amore per la coppia di Amici 23?

Tuttavia, in una confidenza registrata nell’appuntamento daytime che precede la sesta puntata serale di Amici 2024, Petit ha dimostrato di essere legato alla fidanzata, dichiarando proprio a Marisol Castellanos di sentirsi in crisi. Questo per effetto della lontananza dagli affetti a lui più cari, come in particolare la madre.

Ed é Marisol Castellanos a spalleggiare Petit nel suo momento difficile. Che la lovestory di Petit e Marisol Castellanos possa subire una battuta d’arresto, però, viste le difficoltà vissuta dalla coppia del momento ad Amici, non può dirsi un’ipotesi azzardata.

