Marisol o Dustin, chi è vincitore circuito ballo di Amici 2024?/ Pronostico e quando sarà la finale di danza

Finale ballo Amici 2024, chi sarà il vincitore tra Marisol Castellanos e Dustin Taylor?

Marisol Castellanos e Dustin Taylor sono i ballerini di Amici 2024 che si giocheranno la vittoria del circuito danza. Ai fan che si chiedono quando andrà in scena la finale di ballo, rispondiamo che le possibilità sono due. La più probabile è che si scontrino nel corso della finale di Amici 2024, che andrà in onda in diretta. In alternativa, la disputa potrebbe avvenire in semifinale, con l’anticipata decretazione del vincitore del circuito ballo.

Nell’attesa per le due puntate di epilogo, intanto, i due rivali nel circuito ballo Marisol e Dustin raccontano le loro emozioni in vista della proclamazione del vincitore del circuito danza di Amici 23. “Paura io non ne ho … – ammette con fierezza la ballerina italo-cubana -, sento di aver fatto tanto e ci rimarrei malissimo per l’eliminazione anche se non troppo“. Marisol teme però il confronto diretto con Dustin: “... lui mi fa perdere le speranze”, aggiunge la giovane allieva di Alessandra Celentano, ammettendo il talento inestimabile del compagno di squadra e rivale.

La finale di ballo prevede il nome del vincitore assoluto tra i concorrenti di Amici 2024?

La parola poi passa a Dustin Taylor, che ha espresso le sue sensazioni in vista della sfida finale con la compagna di squadra Marisol Castellanos : “Se ho paura? Anche io ho paura!”. Insomma, l’australiano teme la semifinale, nonostante per i fan di Amici lui possa già dirsi un candidato al titolo di ballerino professionista nel corpo di ballo del talent show. Il circuito ballo ha, tuttavia, di fatto già il suo vincitore, che é la maestra Celentano, dal momento che lei é la sola tra gli insegnanti di ballo ad accedere alla semifinale, con ben due pupilli in corsa.

Se è vero che, sulla base di un un pronostico basato sull’incidenza del supporto del web per i concorrenti candidati alla vittoria finale, a vincere Amici potrebbe essere Holden, se si parla di danza i pronostici danno avanti Dustin su Marisol. Potrebbe dunque essere lui il vincitore del circuito danza di Amici 2024, salvo colpi di scena finali.











