Tutto su Marita Comi, la moglie di Massimo Bossetti

L’omicidio di Yara Gambirasio ha cambiato per sempre anche la vita di Marita Comi, la moglie di Massimo Bossetti che è stato condannato all’ergastolo per la morte della tredicenne. Una sentenza che è stata confermata sia in Appello che in Cassazione e che ha avuto conseguenze anche sulla vita della moglie di Bossetti. Quest’ultimo si è sempre dichiarato innocente e dalla sua parte ha sempre avuto proprio la moglie che non l’ha mai lasciato solo supportandolo per tutto il periodo del processo.

Inevitabilmente, però, la condanna di Bossetti ha stravolto la vita della donna che ha dovuto cambiare quelle che fino a quel momento erano le sue abitudini. Dopo la condanna del marito, la donna ha evitato i riflettori, ma oggi, con l’intervista rilasciata da Massimo Bossetti a Belve Crime, il suo nome torna alla ribalta.

Cosa fa oggi Marita Comi, la moglie di Massimo Bossetti

Marita comi è la moglie di Massimo Bossetti e con lui ha avuto tre figli. Nata a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, con il marito e i figli viveva a a Mapello dove continua a vivere con i figli. Dopo la condanna del marito, infatti, ha deciso continuare a vivere nella stessa casa che condivideva con il marito non avendo voluto stravolgere le abitudini dei figli.

Prima della condanna del marito, Marita Comi non lavorava e faceva la casalinga. Dopo la vicenda giudiziaria del marito e la successiva condanna, Marita Comi ha dovuto cercare un’occupazione e attualmente lavorerebbe come addetta alle pulizie. Nel 2023, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giorno, il fratello ha spiegato le enormi difficoltà della sorella: “Sogna una vita normale”, ha detto.

