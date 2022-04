Chi sono i mariti di Judy Garland?/ Da David Rose, Sidney Luft, Mark Herron a Mickey Deans: il triste epilogo

Judy Garland, i primi due mariti e l’ombra della Metro Goldwyn Mayer

L’attrice, cantante e ballerina statunitense Judy Garland ha avuto molti mariti nella sua vita, alcuni erano registi, altri erano fonte di scandalo. Judy inizia la sua carriera come attrice da giovanissima insieme alla casa di produzione Metro Goldwyn Mayer (MCM). E’ sempre stata bellissima ma la sua vita non è stata semplice ed era tenuta perennemente sotto controllo dalla casa di produzione, che prestava attenzione alle sue abitudini alimentari ma anche a quelle sentimentali. Nel 1941 l’attrice si sposò con David Rose, un direttore d’orchestra, ma la MGM non aveva approvato il matrimonio e non la aiutò mai, neanche durante il loro divorzio.

Poi, nel 1945 sposò il regista Vincent Minelli e questa volta la scelta fu accolta con gioia dalla MGM. Lei recitò in alcuni film di Minelli: Incontriamoci a Saint Louis, The Clock e Il Pirata ma i due condivisero anche altro, ovvero, la loro primogenita Liza. Il parto causò all’attrice molti problemi di salute psichica e fisica e poco dopo la MCM chiuse il suo contratto. Judy decise di riprendere la sua vita in mano, partendo proprio dal divorzio con Minelli.

Dopo aver divorziato con il regista Vincent Minelli, Judy Garland ebbe altri tre mariti. Poco dopo aver lasciato il padre della sua primogenita, l’attrice sposò Sidney Luft, il suo grande amore. Lui era un produttore, si incontrarono mentre lei stava per chiudere le pratiche del divorzio e il loro matrimonio durò ben 13 anni. In questi anni i due ebbero due figli: Joey e Lorna. In quegli anni l’attrice aprì la sua casa di produzione indipendente, la Transcona, producendo anche film per la Warner Bros.

Fu il suo grande amore probabilmente a darle la delusione più grande, i due infatti divorziarono e lei dovette anche procedere per vie legali per tenere con se i suoi figli. Poi sposò Mark Herron, attore americano, un matrimonio che diede il via a moltissimi pettegolezzi e in fine, dopo l’ennesimo divorzio, sposò Mickey Deans. Era un matrimonio felice ma di cui resta un drammatico ricordo indelebile, quello di Deans, musicista americano, che un giorno, mentre tutto sembrava andar bene, trova la moglie Judy morta di overdose di farmaci nel loro appartamento londinese.

