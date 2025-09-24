Marito Claudia Cardinale: il rapporto tormentato con Cristaldi e la rinascita accanto al regista Pasquale Squitieri.

Il mondo del cinema è in lutto, Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni dopo una lunga carriera da diva del mondo del cinema. Oggi tutti la ricordano per la sua immensa bravura ed eleganza, ma anche per la bellezza mozzafiato con cui ha accompagnato gli anni d’oro del cinema italiano. Qui, proviamo però a conoscerla meglio, andando a scoprire chi sono stati i grandi amori della sua vita e il marito.

Il suo primo matrimonio è stato quello con Franco Cristaldi, produttore cinematografico che è sempre stato al centro di varie controversie: alcuni dicono che lui volesse proteggerla, altri parlano di un uomo che esercitava nei suoi confronti un ossessivo controllo che non le faceva bene. Ovviamente, questo squilibrio ha poi portato ad una forte crisi emotiva della quale Claudia Cardinale racconterà nel corso degli anni, una “prigionia” da cui si libererà con la separazione. Sebbene Franco Cristaldi l’avesse presa sotto la sua ala e fosse stato un mentore per lei, l’attrice non era felice.

Claudia Cardinale e la relazione con Pasquale Squitieri: amore libero e felice

La relazione che Claudia Cardinale considera come la più forte, l’amore più potente fra tutti è stata quella con Pasquale Squitieri. I due non si sono mai sposati eppure sono stati insieme per più di trent’anni portando avanti un amore maturo, libero e soprattutto, felice. La stessa diva del cinema lo aveva descritto nel corso degli anni come un amore in cui si era sentita completamente sè stessa, e soprattutto, in cui non ha dovuto rinunciare alla sua libertà. Squitieri era un regista e creativo, che con lei ha sempre portato avanti ideali importanti e battaglie civili.

Tra gli amori di Claudia Cardinale si parla anche di Alain Delon. I due non hanno mai ufficializzato la loro relazione, eppure molti ricordano i loro sguardi appassionati sul set, come quello de Il Gattopardo dove hanno lavorato insieme. La presunta relazione è sempre rimasta un mistero per il mondo del cinema, e forse proprio per questo ha rappresentato un ideale di amore impossibile, di non detto che ancora oggi crea un fascino inarrivabile.