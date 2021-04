Marito e figli Marcella Bella/ Mario Merello, Carolina, Giacomo e Tommaso

Una vita insieme e mai una crisi? Marcella Bella conferma che con il marito Mario Merello è andato sempre tutto a gonfie vele anche se in passata, quando era giovane e insicura, ha avuto modo di lasciarsi andare ad una tremenda scenata di gelosia in cui lanciò addirittura il biberon del piccolo Giacomo contro di lui. In particolare, la cantante ha raccontato che era di sera, stava preparando latte e biscotti al bambino e in quel momento il marito era al telefono ormai da una ventina di minuti, con una donna. A quel punto ha deciso di affrontare la questione chiedendo chi fosse e lui ha liquidato la moglie dicendo fosse la parrucchiera: “Allora gli scaglio contro il biberon, lui lo schiva con il mignolo e va a spaccarsi sul muro. Il bambino quella sera non ha cenato e ha pianto per un’ora…”. Una donna passionale che proprio con l’imprenditore milanese ha avuto tre figli.

MARIO MERELLO, MARITO MARCELLA BELLA/ Un grande amore lontano dal gossip: "Lui è..."

Mario Merello, Carolina, Giacomo e Tommaso, marito e figli Marcella Bella, chi sono e cosa fanno nella vita?

Mario Merello e Marcella Bella si sono sposati nel 1989 (ma si erano conosciuti già oltre dieci anni prima) anche se il primogenito Giacomo è nato nel 1978 quando la cantante aveva 26 anni. La seconda, Carolina, è arrivata nel 1992, tre anni dopo le nozze, la stessa per la quale l’artista decide di lasciare le scene per dedicarsi alla famiglia ed accogliere poi la nascita del terzo figlio, Tommaso. Ci vorrà poi il 1994 per rivedere Marcella Bella sul palco, all’epoca fu proprio quello dell’Ariston ad ospitarla, nel 1994. Con i figli, soprattutto i più grandi, appare spesso sui social mostrando così al mondo anche la somiglianza con loro, specie con Carolina che, all’età di 29 anni, è davvero molto legata alla madre.

