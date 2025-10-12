Marito Milly Carlucci, chi è Angelo Donati: dalla loro relazione sono nati Angelica e Patrick

Chi è il marito di Milly Carlucci? La nota conduttrice sarà ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio e non mancheranno di certo delle dichiarazioni interessanti sulla vita privata della padrona di casa di Ballando con le stelle. Sappiamo che la presentatrice del dancing show di Rai1 è sposata con Angelo Donati, l’uomo della vita della conduttrice di Rai1 che da oltre trent’anni ha costruito la sua vita al fianco della donna. Riguardo al marito Milly Carlucci ha raccontato quanto l’uomo abbia apportato benessere e serenità, i due hanno anche costruito una famiglia: “Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli…Siamo molto diversi, il che ci rende complementari” ha raccontato la Carlucci in una intervista concessa tra le colonne di Libero.

Per Milly Carlucci la presenza di Angelo Donati è centrale e fondamentale, con la presentatrice che da oltre vent’anni guida Ballando con le stelle e riguardo al marito ha raccontato: “Siamo sempre stati complici, sarà che eravamo già adulti”. Il matrimonio tra i due è stato celebrato nel 1985, da quel momento in poi è stato un vero e proprio idillio.

Marito Milly Carlucci, i figli nati dall’amore con Angelo Donati

Dalle nozze con Angelo Donati, Milly Carlucci ha avuto la fortuna di mettere al mondo due figli che hanno segnato in maniera importante la sua vita. Riguardo al marito, la padrone di casa di Ballando con le stelle ha raccontato:

“Ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori” ha raccontato il volto noto del piccolo schermo. Dalla loro storia sono nati i figli Angelica e Patrick Donati.

