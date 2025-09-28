Marito Rossella Erra, chi è Attilio Russo: "Tra noi un amore speciale da 22 anni"

Dopo il ritorno a Ballando con le stelle, per Rossella Erra è giunto il momento del tradizionale appuntamento e dell’intervista con Mara Venier a Domenica In. La giudice popolare del programma condotto da Milly Carlucci ha fatto ritorno nel dancing show di Rai1, con il pubblico tornato a chiedersi cosa ci sia nella vita privata della showgirl. Del marito Rossella Erra abbiamo qualche informazione, visto che in passato la donna ha parlato in alcune occasioni delle questioni di cuore, spiegando la centralità dell’uomo nella sua vita e dell’importanza.

Enrico Brignano: “La morte di mamma? Disperazione immensa”/ “Andato avanti anche per i miei figli”

In una vecchia intervista concessa nel format di Rai1 La volta buona di Caterina Balivo, Rossella Erra ha raccontato riguardo al marito Attilio: “Da 22 anni siamo una squadra sempre fianco a fianco e sempre presenti l’uno per l’altra”. Un amore di lunga data che ancora oggi corre alla velocità della luce.

Katia Ricciarelli perché è finita con Pippo Baudo?/ "Avevamo smesso di parlare, eravamo lontani"

Marito Rossella Erra, chi è Attilio Russo

L’unico rimpianto della coppia sembrava essere quello di non essere riuscita ad allargare la famiglia, visto che i tentativi di gravidanza di Rossella Erra purtroppo sono andati a vuoto in un primo momento, ma la vita ha avuto altri piani per la coppia, riuscita ad avere una figlia. “Beatrice Maria Francesca, che sono riuscita ad avere grazie a un miracolo“.

Riguardo alla relazione con Rossella Erra, lo stesso Attilio Russo ha raccontato la forza del loro legame, nato ormai oltre un ventennio fa e che prosegue imperterrito davanti agli ostacoli della vita: “Siamo una squadra, sempre fianco a fianco e sempre presenti l’uno per l’altra. Forse per qualcuno sei eccessiva, chiassosa e troppo colorata, per me invece sei pura energia” la toccante dedica dell’uomo, sempre al fianco dell’amata moglie in ogni momento.

Genitori di Floriana Secondi, chi sono/ "Mamma si drogava e prostituiva, sono cresciuta in collegio"