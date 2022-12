Marito scopre infedeltà moglie grazie a baby monitor/ Impugna il coltello e…

Un uomo ha scoperto che sua moglie lo tradiva con il suo ex collega dopo avere udito i loro gemiti mediante un baby monitor collegato al suo telefonino. Questa è la storia che ha come sfortunato protagonista Marek Fecko, 47 anni, il quale si trovava al lavoro quando ha sentito la moglie Ludmilla e il suo amante fare l’amore in sua assenza. Come riferito dal tabloid “Daily Mail”, Marek è corso immediatamente a casa per affrontare i due, prima di minacciare l’amante con un coltello.

Comparso di fronte alla Carlisle Crown Court, l’uomo ha ammesso di aver commesso violenza e di possedere un coltello in un luogo pubblico senza una ragionevole giustificazione. I fatti: il 31 ottobre scorso Ludmilla ha dimenticato di disattivare il volume del baby monitor, consentendo così al marito di scoprire l’adulterio. Dopo essere rincasato, Fecko ha urlato: “Dov’è?”, prima di trovare l’amante chiuso nella sua auto. Ha quindi afferrato un grosso coltello e ha iniziato a brandirlo, gridando: “Ti ammazzo!“. Fecko sapeva che la relazione fra i due andava avanti da cinque mesi, ma aspettava di cogliere la moglie in flagrante. Il procuratore Tim Evans ha detto che Fecko e la consorte erano stati felicemente sposati per 11 anni, ma, quando l’uomo ha trovato un lavoro meglio retribuito, ha cominciato a essere meno presente in casa.

MARITO SCOPRE MOGLIE ADULTERA GRAZIE AL BABY MONITOR

Il risultato di questa situazione lavorativa si è tradotto nell’inizio di una nuova relazione da parte della moglie, per giunta con un ex collega di Fecko. Nella camera da letto lei aveva un baby monitor, che trasmetteva immagini e suoni sul telefono del marito. Approfittando del fatto che quest’ultimo fosse al lavoro, la donna ha accolto nel talamo nuziale il suo amante, dimenticandosi però di disattivare l’audio del baby monitor, che aveva invece provveduto a girare verso il muro. Ecco quindi che Fecko è rapidamente venuto a conoscenza di tutto.

Il giudice, Nicholas Barker, come si legge sul “Daily Mail”, ha detto: “È lecito chiedersi quale risposta la moglie e l’amante si aspettassero di ricevere dal marito, ma è ovvio che sarebbe stato sconvolto e arrabbiato per questo atto di infedeltà. Dopo tutto, Fecko e Ludmilla sono stati sposati per 11 anni e hanno costruito una famiglia insieme”. Il giudice Barker ha quindi imposto un ordine di comunità di 18 mesi con 120 ore di lavoro non retribuito all’uomo. Per giunta, un ordine restrittivo impedirà a Fecko qualsiasi contatto con l’amante della moglie per un anno.











