Mariupol assediata dai russi, guerra Ucraina/ Perché è importante: porto, Crimea e…

L’ASSEDIO A MARIUPOL: LE ULTIME NOTIZIE

C’è una città in Ucraina che da giorni è suo malgrado protagonista di un assedio dalla difficile soluzione “pacifica”: si tratta di Mariupol, strategico centro con tanto di porto sul Mar d’Azov, di fatto l’ultima città sotto il controllo ucraino nell’area.

Nella guerra scatenata dalla Russia contro Kiev ormai una settimana fa l’avanzata dei carri russi si è sviluppata da più parti verso Kiev e le principali aree strategiche: da Nord (Bielorussia), dal confine russo, dal Donbass filo-russo e per l’appunto da sud, con il Mar d’Azov protagonista per gli scambi strategici che collegherebbero il territorio russo con la Crimea, la penisola ucraina “presa” da Mosca nel marzo 2014. Mezzo milione di persone in questo momento si trovano assediati e accerchiati dall’esercito e la flotta russa avanzata in tutta la regione fino appunto alle porte di Mariupol: il portavoce della milizia popolare della Repubblica separatista di Dontesk (appena riconosciuta da Mosca un attimo prima di dichiarare guerra all’Ucraina, ndr) annuncia la mattina del 2 marzo che Mariupol si trova al momento «completamente circondata». Di contro, il sindaco Vadym Boichenko ribadisce che il controllo della città è ancora ucraina e denuncia i bombardamenti russi di queste ultime ore contro condomini residenziali, ospedali e rifugi per gli sfollati. L’allarme lanciato dall’intelligence Uk giunge fino a Mariupol: «l’artiglieria pesante russa e gli attacchi aerei continuano a prendere di mira aree edificate nelle ultime 24 ore».

GUERRA UCRAINA: PERCHÈ MARIUPOL È COSÌ IMPORTANTE

In primo luogo, Mariupol è strategica in quanto è l’ultima città sotto il controllo ucraino sul Mare d’Azov e rappresenta dunque l’ultimo ostacolo per Putin per “collegare” la Crimea anche via terra dopo l’annessione nel 2014. Ma Mariupol è un centro strategico anche per la posizione geografica che ricopre: si trova lungo l’autostrada M14 che collega, con un tracciato che si sviluppa su tutta la linea costiera, Odessa in Ucraina a Rostov, la città russa sul fiume Don. Mariupol è però fondamentale per l’Ucraina in quanto rappresenta il polo principale per l’industria metallurgica del Paese, oltre ad essere uno dei centri principali del settore auto in tutto l’Est Europa: tra l’altro, il presidio industriale più importante di Mariupol è il famoso gruppo Metinvest, controllato dall’oligarca filo-russo proprietario dello Shakhtar Donetsk. La piena convergenza verso questa città ancora con vessillo giallo-blu della Repubblica ucraina delle forze filo-russe di Crimea, Donbass e flotta del Cremlino sta mettendo a serio rischio il destino della città, data “vicino alla caduta” nei prossimi giorni. Come ha raccontato l’inviato del Corriere della Sera a Rostov, Andrea Nicastro, a Mariupol si rischia una catastrofe umanitaria colossale: mancano luce e gas, l’acqua non è quasi più potabile e l’intera città è completamente militarizzata per impedire la fuga dei civili, «Sono 500mila persone che da una parte sono prigionieri dell’armata russa e dall’altra sono ostaggi degli ucraini che tenendoli in città li usano come scudi umani». Secondo l’inviato Rai Nico Piro, l’apertura di corridoi umanitari garantiti da separatisti e carri russi non convincono i cittadini diffidenti nella piena sicurezza dei profughi.

#2marzo #Russia #Ucraina #RussianUkrainianWar cominciamo da Mariupol, strategico porto sul mar d’Azov, ultima città sotto controllo ucraino da ieri completamente assediata da separatisti di Donetsk e da truppe russe (fanteria e marina). Ieri erano stati aperti due corridoi 1/16 pic.twitter.com/yd9rU7mhEG — Nico Piro (@_Nico_Piro_) March 2, 2022

