MARIUPOL, EVACUAZIONE CIVILI INTERROTTA/ “Tregua ko, spari russi”. Putin “colpa Kiev”

È saltata per la seconda volta in 2 giorni l’evacuazione dei civili di Mariupol, città da 500mila abitanti sotto assedio delle forze russe e filo-russe sul Mar d’Azov ormai da una settimana: l’ultima roccaforte dell’Ucraina nell’area prossima alla Repubblica separatista di Donetsk, Mariupol vive ormai ore di stremo e condizioni umanitarie ai limiti della catastrofe.

Tanto ieri quanto oggi il tentativo di far uscire dalla città senza ormai più acqua potabile ed energia elettrica è miseramente fallito: «a causa dei bombardamenti russi», è l’accusa lanciata dal Governo ucraino, pronta la replica del Cremlino che invece parla di responsabilità ucraine sul mancato sfruttamento dei corridoi umanitari creati appositamente per condurre civili di Mariupol (ma anche di altre città ucraine sotto assedio) in salvo. «La Russia viola gli accordi e continua a lanciare missili e bombe contro Mariupol e altre città ucraine», è stata la denuncia lanciata ieri sera dal Ministero degli Esteri di Kiev, «i bombardamenti in corso rendono impossibile l’apertura di corridoi umanitari per l’evacuazione sicura dei civili e per la consegna di medicinali e cibo». Proprio a seguito di quella denuncia, per oggi era stato concordato un nuovo “cessate il fuoco” con partenza alle ore 11 dell’evacuazione: la tregua sarebbe poi durata fino alle 21 ore italiane.

CAOS EVACUAZIONE MARIUPOL: LE RECIPROCHE ACCUSE RUSSIA-KIEV

L’annuncio invece del consigliere del Ministro dell’Interno di Kiev, Anton Gerashchenko, ha visto implodere anche questa seconda fase di “cessate il fuoco” su Mariupol: «Non ci possono essere ‘corridoi veri‘ – ha scritto su Telegram il militare – perché solo il cervello malato dei russi decide quando iniziare a sparare e a chi». La conferma sull’interruzione dell’evacuazione arriva anche dalla Croce Rossa internazionale: «La gente vive nel terrore a Mariupol, alla disperata ricerca di sicurezza. Il tentativo di oggi di iniziare l’evacuazione di circa 200.000 persone è fallito. I tentativi falliti sottolineano l’assenza di un accordo dettagliato e funzionante tra le parti in conflitto». Nel comunicato diffuso sui social, è sempre l’organismo della Croce Rossa a denunciare «Non siamo e non possiamo essere garanti di un accordo di cessate il fuoco tra le parti o della sua attuazione. In qualità di intermediario umanitario neutrale e imparziale, abbiamo facilitato il dialogo tra le parti sul passaggio sicuro dei civili».Le accuse lanciate da Kiev contro la Russia vengono rispedite al mittente a Mosca: «sono le autorità ucraine ad aver fatto fallire le operazioni di evacuazione umanitaria da Mariupol», denuncia il Presidente Vladimir Putin durante il colloquio telefonico di circa 2 ore con l’omologo francese Emmanuel Macron. «Kiev continua a non rispettare gli accordi raggiunti su queste questioni umanitarie», conclude il Cremlino, «i nazionalisti ucraini hanno impedito le evacuazioni ieri da Mariupol e Volnovakh». L’appello lanciato solo 24 ore fa dal sindaco di Mariupol, disperato e accorato, non fa che “riecheggiare” in queste ore di grande apprensione per i civili abitanti di Mariupol, città strategica per i russi in quanto consentirebbe una canale ininterrotto tra il Donbass e la Crimea, entrambe a guida russa: «Non abbiamo altra scelta che lasciare la città», aveva detto sabato Vadym Boichenko, «Cari, cari residenti di Mariupol, da oggi comincia in città l’evacuazione dei civili. Questa non è una decisione facile, ma come ho sempre detto, Mariupol non è un insieme di strade e di case. Mariupol è i suoi abitanti. Siamo voi ed io. Il nostro principale compito è ed è sempre stato di proteggere le persone. Nelle condizioni che vedono la nostra città costantemente sotto il fuoco spietato degli occupanti, non c’è altra soluzione che mettere in condizione i residenti, ovvero voi ed io, di lasciare Mariupol in sicurezza».

We are not and cannot be the guarantor of a ceasefire agreement between the parties or of its implementation. As a neutral and impartial humanitarian intermediary, we’ve been facilitating dialogue between the parties on the safe passage of civilians. Civilians need safety. — ICRC (@ICRC) March 6, 2022





