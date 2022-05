Marius Bear, Boys Do Cry: Eurovision 2022/Da meccanico a cantante, la svolta nel 2017

Curiosità sulla canzone “Boys Do Cry” di Marius Bear a Eurovision 2022 per la Svizzera

Dalla Svizzera con furore. E’ un po’ questo con il cantante svizzero si presenta all’Eurovision 2022, consapevole di quanto la sua performance in semifinale sia stata apprezzata e intenzionato quindi a confermarsi. Al momento il suo nome non sembra rientrare tra quelli favoriti a raccogliere l’eredità dei Maneskin, ma l’energia espressa nella sua esibizione potrebbe giocare a suo favore.

La sua canzone “Boys Do Cry” sembra esaltare al meglio le sue doti vocali ed è proprio questo uno degli aspetti che è stato apprezzato dai presenti al Pala Alpitour di Torino. Il tema, tanto per cambiare, è l’amore, : non si può certamente parlare di novità in una kermesse come questa, ma lo si è cercato di affrontare invitando chi la ascolta alla riflessione.

Marius Bear a Eurovision 2022: la sua “Boys Do Cry” può sbaragliare i pronostici?

“Boys Do Cry“, il brano con cui Marius Bear si presenta in gara a Eurovision 2022 parla di quanto sia difficile poter superare un amore finito, soprattutto quando si credeva che potesse durare per tutta la vita. “I cuori si spezzano, Dio solo sa perché, E a volte gli aeroplani cadono dal cielo. E le montagne si sgretolano, e i fiumi scorrono in secca. E oh, i ragazzi piangono” – dice una parte del testo.

Almeno per ora, però, almeno per quanto riguarda il pubblico il riscontro sembra essere piuttosto tipiedo. I download su Spotify, infatti, sono stati di poco superiori ai 700 mila. Non resta che attendere per capire se nel post finale la situazione possa cambiare.

Il video di “Boys Do Cry” di Marius Bear, Eurovision 2022













