Marius Bear, Svizzera: chi è?/ All’Eurovision 2022, la canzone è Boys do Cry

Sicuramente Marius Bear è tra i più attesi dell’Eurovision 2022. Il cantante porterà sul palcoscenico il brano Boys do Cry e rappresenterà la Svizzera. Nel 2016, Bear ha abbandonato il suo progetto di diventare un meccanico di macchine edili, per andare in tournée in Germania e Svizzera come musicista di strada. In un festival conobbe un famoso produttore che lo invitò a New York, dove entrò rapidamente a far parte della scena artistica e creativa svizzera. Si è spostato ancora una volta nel 2017 verso il Regno Unito, dove ha studiato produzione musicale al prestigioso BIMM Institute di Londra. È stato questo viaggio alla scoperta di sé che alla fine ha portato all’uscita del suo primo album, Not Loud Enough, che è salito nella Top 20 delle classifiche svizzere degli album. In una recente intervista lo svizzero Marius Bear ha dichiarato di non vedere l’ora non solo di potersi finalmente esibire per rappresentare al meglio il proprio paese, ma soprattutto di poter apprezzare le gesta musicali dei suoi colleghi provenienti da tutta Europa.

Marius Bear, l’Eurovision 2022 non è solo una gara

Dal punto di vista di Marius Bear una competizione canora come l’Eurovision 2022 non è solo una gara ma è l’occasione per scoprire nuovi talenti sconosciuti o semplicemente apprezzare dei generi musicali lontani dal proprio che portano come messaggio culture e forme di pensiero differenti dalla propria. Il brano che l’artista svizzero proporrà ai fan di tutta Europa si intitola Boys Do Cry; la canzone è una sorta di racconto della fragilità, di quanto le persone ignorano la sofferenza altrui dimenticando che chiunque può avere un vissuto difficile e delle situazione di grande disagio. È un richiamo a prestare la massima attenzione prima di ferire o semplicemente toccare i sentimenti delle persone, rischiando di compromettere la felicità altrui senza dare peso alla vita. Dal ritornello che chiaramente si rifà al titolo si comprende che il messaggio è quasi riferito agli uomini, spesso tacciati come sempre sicuri e convinti mentre invece anche loro sono capaci di soffrire e quindi di piangere, come qualsiasi essere umano dotato di sentimenti.

Marius Bear, un ragazzo riservato all0ì’Eurovision 2022

Si sa poco o niente sulla vita privata di Marius Bear, infatti questo talentuoso cantante svizzero non ama condividere col pubblico le sue esperienze personali. Sui social network è poco attivo e non racconta fatti legati alle persone che lo circondano. L’unica cosa che sappiamo, se di gossip si vuole parlare, è che Marius nel 2020 ha postato una foto su Facebook con una splendida ragazza accompagnata da una frase d’amore. Sicuramente dunque si trattava della fidanzata anche se rimane un po’ difficile approfondire il resto senza avere delle prove certe. Quello che pare però evidente è la serietà e la professionalità di questo 29enne pronto a sfruttare un’esperienza molto importante.

Il video del trailer della canzone di Marius Bear oggi all'Eurovision 2022













