Chi è Marius Borg Hoiby, il figlio della principessa ereditiera di Norvegia accusato di 32 reati e 4 stupri: rischia 10 anni di carcere secondo la procura

NUOVI GUAI PER MARIUS BORG HOIBY

Un’altra famiglia reale finisce al centro di una bufera per uno scandalo, ma stavolta è protagonista quella di Norvegia. I pubblici ministeri hanno annunciato che il figlio maggiore della principessa ereditaria Mette-Marit è stato incriminato con diverse accuse di stupro e abuso sessuale. Marius Borg Hoiby è accusato di aver violentato quattro donne nell’arco di sei anni e di aver filmato le aggressioni.

Incriminato per ben 32 capi d’accusa, il 29enne deve rispondere anche di abusi in relazioni intime, minacce di morte e altre violazioni, comprese quelle del codice della strada. In caso di condanna rischierebbe fino a 10 anni di carcere, ha dichiarato il procuratore di Oslo, Sturla Henriksbo, in conferenza stampa.

Il legale del figlio della principessa ereditaria, invece, in un comunicato ha precisato che il suo cliente «nega tutte le accuse di abuso sessuale, così come la maggior parte delle accuse relative alla violenza», aggiungendo che al tribunale verrà fornita una sua versione dettagliata dei fatti. Il processo potrebbe iniziare all’inizio del prossimo anno, al termine di un’indagine durata dodici mesi.

GLI SCANDALI REALI IN NORVEGIA

Marius Borg Hoiby, nell’agosto dello scorso anno, era stato arrestato dopo una lite con l’allora fidanzata a Oslo. Si aprì così un’inchiesta che ha portato gli inquirenti a esaminare migliaia di file multimediali e messaggi, interrogando diversi testimoni. Durante una perquisizione la polizia ha recuperato video e immagini esplicite di diverse donne, alcune delle quali sono state identificate. Nel mese di giugno la polizia di Oslo ha mosso le accuse contro il figlio della principessa ereditaria di Norvegia, poi ha trasferito il caso all’ufficio del procuratore generale.

Nei mesi scorsi il 28enne aveva dichiarato alla NRK di essere stato sotto effetto di alcol e cocaina e di aver reagito violentemente durante una discussione, assicurando che avrebbe ripreso i trattamenti contro l’abuso di sostanze stupefacenti. Ma a settembre è stato arrestato di nuovo per violazione di un ordine restrittivo e, nel novembre scorso, è arrivata l’accusa di stupro.

I problemi legali del figlio dell’erede al trono gettano un’ombra sulla popolare famiglia reale norvegese, in una fase in cui il consenso alla monarchia è calato, soprattutto a causa delle accuse contro Hoiby, sebbene egli non abbia alcun titolo o incarico ufficiale. Il palazzo reale norvegese si è rifiutato di commentare ulteriormente la vicenda, mentre il principe ereditario Haakon ha definito la situazione difficile in alcune dichiarazioni rese martedì: la sua prima presa di posizione pubblica dopo l’incriminazione di lunedì.