Marius Kendi, il padre di Grazia, commenta le amicizie della figlia al Grande Fratello e svela il proprio pensiero sul rapporto con Mattia.

Mentre nella casa del Grande Fratello 2025, il rapporto tra Grazia e Mattia sembra essersi raffreddato dopo l’arrivo della busta rossa contenente il messaggio della fidanzata di lui, il padre di Grazia, Marius Kendi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lollo Magazine raccontando le proprie impressioni non solo sul rapporto tra la figlia e Mattia ma anche sulle altre amicizie che ha Grazia nella casa. Nel mirino del padre di Grazia è finita Anita Mazzotta a cui la Kendi sembra sinceramente legata da un’amicizia.

Secondo il padre di Grazia, però, l’amicizia di Anita nei confronti della figlia non sarebbe sincera. “Ma una grande stratega è Anita. Non è sua amica (di Grazia, ndr) e non lo è mai stata”, ha detto Marius Kendi che considera uno stratega anche Jonas. Tuttavia, secondo il papà di Grazia, la miglior a saper usare strategie nella casa sarebbe Ivanna.

Mattia e Grazia, solo amicizia? Perla Marius Kendi, il padre di lei

In attesa di capire come si evolverà il rapporto tra Grazia e Mattia e se riusciranno a ritrovare quella complicità che avevano fino a poche ore fa, Marius Kendi parla di Mattia definendolo un bravissimo ragazzo e aggiungendo di aver sempre accettato i fidanzati della figlia. In merito al rapporto tra Grazia e Scudieri, poi, dice: «Non c’è niente tra di loro se non una bella amicizia. Se Mattia non fosse fidanzato un passo in più lo avrebbero fatto entrambi… A Grazia lui piace ma rispetta Mattia in primis e la sua fidanzata».

Il padre di Grazia, poi, parla anche di Carlotta Vendemmia, la fidanzata di Mattia che, dopo il messaggio con cui il Grande Fratello ha informato il concorrente della sua scelta di chiudere la relazione, sui social, ha sottolineato che non ha mai voluto lasciare Mattia. Il padre di Grazia, così, spiega che al suo posto avrebbe chiarito faccia a faccia. Poi aggiunge: “Lei credo avesse già qualche disguido da prima di entrare nella Casa con lui. E ora ha preso la palla al balzo”.