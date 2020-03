Mark Blum morto per coronavirus/ Addio all’attore di Cercasi Susan Disperatamente

Grave lutto nel mondo del cinema: nelle scorse ore è venuto a mancare l’attore americano Mark Blum, 69enne deceduto dopo essere stato colpito dall’epidemia di coronavirus. Blum è divenuto famoso in particolare per alcuni film cult degli anni ’80, a cominciare da “Mr.Crocodile Dundee“, in cui ha preso parte nel ruolo di Richard Mason. La sua più grande interpretazione è stata però nel film “Cercasi Susan Disperatamente”, in cui lo stesso ha ottenuto un ruolo di primo piano al fianco della regina del pop Madonna, e della nota attrice Rosanna Arquette. Ma ovviamente i suoi lavori non si esauriscono a queste pellicole. Blum ha infatti lavorato anche in alcune serie tv famose in tutto il mondo, Italia compresa, a cominciare da “I Soprano”, passando per “Csi Miami”, e infine la serie tv Netflix molto seguita “You”.

MARK BLUM MORTO, IL LUNGO POST DI MADONNA

A ricordarlo con un lungo post struggente pubblicato sulla propria pagina Instagram è stata Madonna, che ha scritto: “Ho perso un amico, questa è davvero una tragedia, il mio cuore adesso è con lui. Mark era un uomo straordinario, un collega e un amico – prosegue Veronica Ciccone – purtroppo è stato sconfitto dal coronavirus. Sono vicina alla sua famiglia e ai suoi cari. Lo ricordo come una persona divertente, gentile e professionale quando eravamo sul set di ‘Cercasi Susan Disperatamente’…”. Madonna ha utilizzato il proprio spazio sui social per lanciare anche un appello ai suoi 18 milioni di follower, ricordando loro che il coronavirus non è uno scherzo e non è affatto una semplice influenza: “Questa è l’ennesima prova del fatto che questo virus non è uno scherzo, non è qualcosa da sottovalutare e non possiamo fingere che sia qualcosa che non possa colpirci. Dobbiamo essere grati, dobbiamo avere speranza e aiutarci l’un l’altro, seguendo le regole della quarantena”.



