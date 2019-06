Mark Caltagirone è Cristiano Malgioglio/ Scoop al Grande Fratello!

Dai salotti televisivi alla finale del Grande Fratello 16. Ebbene si: Mark Caltagirone è il super ospite della finalissima della sedicesima edizione del reality show di Canale 5. Ad annunciarlo, a sorpresa, è proprio Barbara d’Urso. Il misterioso Mark appare di spalle, con un accappatoio con tanto di iniziali MC, intento a inviare messaggi tramite whatsapp ad un numero. A chi sta scrivendo Mark Caltagirone? Dalla fantasia alla realtà: in studio ecco palesarsi il fantomatico Mark Caltagirone. La musica si ferma e Barbara urla il nome del presunto compagno di Pamela Prati. Finalmente Mark Caltagirone ha deciso di mostrare il suo volto; la conduttrice invita a mostrarsi una volta per tutte. Il presunto Mark Caltagirone si volta, ma altro non è che che Cristiano Malgioglio che, rifacendosi alle iniziali MC stampate sull’accappatoio dice: “No, non sono Mark Caltagirone, ma Cristiano Malgioglio”! Niente da fare, l’identità di Mark è destinata a restare un mistero! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

MARK CALTAGIRONE AL GRANDE FRATELLO 16

Chi è Mark Caltagirone? Per settimane questa domanda ha fatto il giro di social e programmi tv. Oggi sbarca al Grande Fratello: lo ha annunciato Barbara d’Urso, che per la finale del reality prova il colpo di scena. La conduttrice ha anticipato la presenza del fantomatico imprenditore, ma la sensazione è che abbia a che fare con l’annuncio fatto da Massimo Giletti a Non è l’Arena, quando aveva annunciato di aver trovato il vero Mark Caltagirone. Da Mediaset lanciano una provocazione: «Lo stiamo cercando e le assicuro che dopo averlo trovato gli faremo un contratto blindato di almeno quattro anni. Lo faremo pure sposare». Una battuta di Alessandro Salem, direttore dei contenuti Mediaset, con cui commenta la vicenda della figura dell’inesistente sposo di Pamela Prati. A beneficiarne gli ascolti dei programmi condotti da Barbara d’Urso, che intende sfruttare questa vicenda anche per la finale del Grande Fratello. Proprio quando sembrava che il Pamela Prati gate fosse arrivato alle sue battute finali, la saga si riapre?

MARK CALTAGIRONE AL GRANDE FRATELLO E PAMELA PRATI…

In un’insolita sinergia tra Canale 5 e La7, Massimo Giletti a Non è l’Arena ha annunciato di avere in studio Mark Caltagirone. L’imprenditore, che ufficialmente non esiste, non ha mostrato il volto. «Lo farà da Barbara d’Urso», ha dichiarato il giornalista. Il fake social, un uomo che non esiste, eppure citato ovunque, protagonista di meme e gif: il mitologico personaggio continua a far parlare di sé. «Questa sera ci sarà anche Mark Caltagirone!». E la domanda sorge spontanea: è tutto uno scherzo o ci sono nuovi sviluppi sulla vicenda che ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani? Intanto Pamela Prati sembra aver voltato pagina per provare a rilanciarsi nel jet set, come se niente fosse accaduto. Il finto matrimonio, i bambini in affido che non esistono e la bagarre con le ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: tutto dimenticato, visto che nel weekend si è presentata a Capri per il Vip Champion.



