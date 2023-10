Mark Caltagirone, chi é l’ex fidanzato di Pamela Prati?/ La storia di un amore fake

Pamela Prati, ospite a Domenica in e ex fidanzata storica di Mark Caltagirone

Pamela Prati, tra gli attesi ospiti nello studio di Domenica in, torna a raccontarsi ai media, sulla scia del clamore sulla lovestory con Mark Caltagirone. Quest’ultimo é il nome del fidanzato storico di Pamela Prati, passato al centro del gossip rosa made in Italy come un car-fish”, un profilo social fake, di identità opera di fantasia. Un accadimento passato al vaglio delle indagini in quanto caso mediatico e di giustizia, con il tribunale monocratico di Roma che ha celebrato la prima udienza del processo a Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Sono le due ex agenti dell’attrice Pamela Prati, imputate per sostituzione di persona per aver creato la falsa identità di Mark Caltagirone. La storia della lovestory di Pamela Prati e Mark Caltagirone comincia nel 2018, quando all’attrice ospite a Domenica in viene presentato il personaggio dalle due agenti storiche.

La cronistoria della lovestory, diventata un caso mediatico

A dicembre 2023 Prati annuncia di essere pronta a sposare l’amato Mark Caltagirone. Ma prontamente nascono i dubbi sull’esistenza del presunto imprenditore, che avrebbe anche un figlio in affido di nome Sebastian. Nel maggio 2019 la super ospite a Domenica in, Prati, ammette di essere stata vittima di un romance scam.

Ovvero di essere stata raggirata da Michelazzo e Perricciolo. Le due sono quindi accusate non troppo velatamente di aver inventato l’esistenza dell’uomo allo scopo di dare vita al clamore mediatico nei confronti della loro assistita di cui sono le agenti storiche. L’accusa mossa a carico delle due, operatrici agenti della Aicos Management, è quella di avere, in concorso tra loro, spacciato la persona di Marco Di Carlo per Mark Caltagirone. Questo per promuovere la partecipazione di Prati a show televisivi e interviste sui rotocalchi. Utilizzando le immagini di Di Carlo.

E non é tutto: le due agenti unite sott’accusa avrebbero usato anche le immagini di Simone N., minorenne all’epoca dei fatti, per interpretare la parte del figlio di Caltagirone. Questo nell’utilizzo delle immagini del ragazzino per il personaggio di Sebastian. Il 30 maggio 2019 Di Carlo presenta la denuncia. 49 anni, titolare della M Group, l’accusatore rende testimonianza di aver incontrato la Prati e di non averla mai frequentata. La mamma di Simone, aveva conosciuto le agenti Michelazzo e Perricciolo nel 2012: le due amiche storiche di Pamela Prati erano clienti del parrucchiere dove lavorava. La donna ha visto in tv la foto del figlio spacciato per un’altra persona. Da lì l’iniziativa giudiziaria.

