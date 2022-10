Mark Caltagirone, chi sono Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo/ Il ruolo nel caso

CHI SONO PAMELA PERRICCIOLO ED ELIANA MICHELAZZO

Per mesi Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo sono state protagoniste insieme a Pamela Prati dello scandalo Mark Caltagirone, il fidanzato della showgirl che non è mai esistito. Entrambe erano note per essere le agenti della Prati, con Eliana Michelazzo però già conosciuta per la sua esperienza passata a Uomini e Donne. Era il dicembre del 2018 quando Pamela Prati con Eliana Michelazzo e “donna” Pamela Perricciolo davano vita ad un caso talmente clamoroso da entrare nella storia della televisione italiana. Quando si è scoperto che era tutto falso, le tre hanno dato versioni della vicenda che non sono mai state convergenti, anzi c’è stato uno scambio incrociato di accuse.

Rebecca e Sebastian, chi sono i figli di Mark Caltagirone e Pamela Prati/ Lei:"Usati per mettere in mezzo me"

Chi sono Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo? La prima ha cominciato ad affacciarsi in tv nel 2009, come corteggiatrice di Uomini e donne per cercare di conquistare il tronista Federico Mastrostefano. Al termine di questa esperienza decise di concentrarsi sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, fondando l’agenzia di comunicazione Aicos Management con Pamela Perricciolo. Così cominciò a occuparsi di Pamela Prati. Invece quello di Pamela Perricciolo non era un volto noto al jet set, ma nota per essere appunto con la socia agente della showgirl.

Pamela Prati "Ho pensato al suicidio", confessione choc dopo caso Mark Caltagirone/ "Mi mancava l'aria e..."

PAMELA PERRICCIOLO ED ELIANA MICHELAZZO: CHE RUOLO HANNO AVUTO NEL CASO MARK CALTAGIRONE?

Ma che ruolo hanno avuto Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo nello scandalo Mark Caltagirone? A distanza di anni dalla vicenda, non si è ancora capito. Per Pamela Prati sono le “autrici” del raggiro di cui lei sarebbe vittima, invece le due agenti hanno sostenuto che la showgirl fosse al corrente del fatto che non esistesse alcun Mark Caltagirone e che abbiano costruito ad hoc questa vicenda. A sentire “Donna Pamela”, come veniva chiamata la Perricciolo, Pamela Prati era sommersa di debiti, quindi con le ospitate voleva raccogliere un po’ di denaro. Ma ha assicurato che non sarebbe stata costretta a fingere, quindi era consapevole di tutto ciò. Anche nelle scorse settimane, dopo aver appreso la notizia della partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip, Pamela Perricciolo su Instagram ha riacceso i riflettori sulla vicenda: «Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici».

Mark Caltagirone, Pamela Prati truffata o ha inventato tutto?/ Lo scandalo e le tappe

Invece Eliana Michelazzo, dopo essersi lasciata andare ad una battuta sulla famosa scena del taxi di cui si rese protagonista nella precedente partecipazione al Gf Vip, per ora resta in silenzio: «Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti». Ma a conferma del fatto che sulla vicenda non sappiamo tutta la verità, è bene evidenziare come sia strano e surreale che prenda in giro Pamela Prati, visto che anche lei, a detta sua, sarebbe rimasta vittima di un inganno del genere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA