MARK CALTAGIRONE È PAMELA PRATI?/ Le dure accuse di Donna Pamela Perricciolo

Dietro Mark Caltagirone si nasconde proprio Pamela Prati?

Mark Caltagirone star senza esistere: nato dalle menti di due agenti e di Pamela Prati (che però dichiara di essere vittima in questa vicenda), è diventato il caso dell’anno. La conferma anche dai dati Google: ci sono oltre 9 milioni di risultati nel motore di ricerca scrivendo Mark Caltagirone. Il mancato sposo di Pamela Prati è stato anche scelto alle Elezioni Europee 2019. Non sono mancati casi di schede in cui compariva proprio Mark Caltagirone tra le preferenze. Un uomo senza volto, di cui sono state diffuse foto finte, come finta è la voce della telefonata a Live – Non è la d’Urso. Intanto è diventato un brand che vende t-shirt online. Ci sono quelle con una sposa al fianco di un fantasma, la sagoma di un uomo, un grande punto interrogativo e la maschera adottata da Anonymous, la scritta “Mark sono io” che rievoca quel «Mark siamo noi» confessato da Pamela Perricciolo. C’è poi il gusto Mark Caltagirone che ha debuttato nelle gelaterie: la vaschetta ovviamente è vuota. Ma questa storia geniale ha anche lati oscuri: i presunti debiti di Pamela Prati, oltre al coinvolgimento di minori, senza contare le fatture non pagate e le presunte aggressioni con l’acido, tutto coperto da una valanga di bugie.

E’ Mark Caltagirone mania

Appurato che Mark Caltagirone non esiste, quest’uomo ha conquistato tutti. Lo sposo fantasma di Pamela Prati è uno dei più ricercati sul web e sui social il suo profilo Instagram @marckcaltagirone, naturalmente fake, conta più di 20mila follower. Mark era stato presentato così da Pamela Prati: un uomo di circa 54 anni, curato e di bell’aspetto, di professione imprenditore. Ebbene si, proprio l’uomo dei sogni, il principe azzurro che tutte desidererebbero. Non solo Mark sarebbe a capo di una holding petrolifera, gestirebbe oleodotti in Libia e il suo lavoro l’avrebbero portato a ricevere numerosi riconoscimenti anche in Albania. Uomo di successo, ma anche padre di due figli adottivi: Sebastian e Rebecca, che con la Prati avrebbero composto la famiglia alla Mulino Bianco per intenderci. Peccato che si tratti solo di un’invenzione, diventata però un vero e proprio tormentose al punto che perfino Netflix si è interessata al caso Prati postando sui social un fino promo di una finta serie dal titolo “Mark”.

Nelle ultime ore la vicenda Pratiful però sembrerebbe essere giunta ad un punto di svolta. Dopo le confessioni di Eliana Michelazzo a Live – Non è la D’Urso e di Pamela Prati a Verissimo dove ha dichiarato di essere stata plagiata e quindi vittima della cosa, a parlare facendo crollare ancora una volta tutto è stata Pamela Perricciolo. L’agente, conosciuta anche con il nome di Donna Pamela, intervistata da Selvaggia Lucarelli ha rivelato: “La password dell’account di Mark Caltagirone la ha Pamela Prati, Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo”. Parole chiare, anzi chiarissime, che smentirebbero le parole della showgirl del Bagaglino. Che dietro Mark Caltagirone si nasconda proprio Pamela Prati? Sembrerebbe proprio così stando a quanto dichiarato dalla Perricciolo a Il Fatto Quotidiano: “Pamela era consapevole, il profilo di Mark lo gestiva lei, le password di Mark le ha Pamela. A un certo punto ha visto che poteva guadagnare e non si è più fermata”.



