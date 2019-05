MARK CALTAGIRONE: “ESISTO”/ “Pagato per fingere di essere il marito di Pamela Prati”

Proprio nel giorno in cui Pamela Prati nella registrazione di Verissimo confida a Silvia Toffanin che Mark Caltagirone non esiste ecco che il fantomatico promesso sposo della showgirl da quello che dovrebbe essere il suo profilo ufficiale non ci sta e proclama la sua esistenza. L’atto conclusivo su questa vicenda dai contorni bislacchi evidentemente non c’è ancora se è vero che Caltagirone in una delle sue Instagram Stories interviene per dire:”E certo, ora fa comodo dire che non esisto…non ci sto!”. Qual è allora la verità in questa vicenda? Possiamo dirvi la verità di Marc Caltagirone, o meglio, del detentore del profilo Instagram che si definisce tale:”Io sono pronto a dire la mia verità e vorrei raccontarla a tutto il pubblico italiano. Io sono stato ‘ingaggiato’ attraverso un annuncio su Internet dove cercavano un uomo che dovesse “lavorare” da casa attraverso il social Instagram per un tempo determinato ovviamente promettendo un guadagno (mai ricevuto) e poi in futuro far parte di un’agenzia (il cui nome non mi è stato mai detto)”.

MARK CALTAGIRONE: “ESISTO”

Marc Caltagirone è un fiume in piena e sembra intenzionato a voler fare saltare definitivamente il banco:”Io su questo profilo dovevo solo fingermi ‘Marco Caltagirone’ futuro sposo di Pamy e qualora loro me lo richiedessero sponsorizzare aziende attraverso foto dove non si vedesse totalmente il viso. Ora siamo arrivati al punto in cui sulla mail dove io comunicavo con queste persone non ricevo più notizie da giorni. E non è tutto…”. Poco dopo, con un’altra Instagram Stories, Marc Caltagirone ha risposto ad un messaggio privato di un follower che gli ha domandato:”Mi scusi. Da quanto deduco anche lei è stato plagiato da questa fantomatica storia che ha davvero dell’assurdo. Uscire allo scoperto e raccontare la verità è la scelta migliore…seppur difficile. In bocca al lupo”. La risposta di Caltagirone è stata la seguente:”Sì ragazzi in un certo senso sono stato plagiato anche io”. Insomma, dove sta la verità?

