Mark Caltagirone/ “Pamela Prati? Mi sono state fatte delle promesse non mantenute”

Mentre Pamela Prati è convinta che, in qualche parte del mondo, il suo Mark Caltagirone esista davvero, la persona che gestisce il profilo dal nome Marck Caltagirone e che sostiene di essere la persona che sarebbe stata ingaggiata per interpretare il ruolo del fidanzato di Pamela Prati, non solo ribadisce che esiste e che è pronto a raccontare la propria verità, ma aggiunge dettagli a quella che, ormai, è diventata la soap opera italiana più famosa degli ultimi anni. Su Instagram Stories, così, Mark Caltagirone ribadisce di essere stato plagiato. “Il momento in cui sono stato plagiato è stato quello della chiamata Skype dove mi sono state fatte delle promesse (mai mantenute) e poi questo presunto psicologo mi chiedeva ogni cosa di me anche nei dettagli”, scrive.

MARK CALTAGIRONE: I MESSAGGI PUBBLICATI DA ELIANA MICHELAZZO SONO VERI?

Nonostante l’intervista che Pamela Prati ha rilasciato ai microfoni di Verissimo, sul matrimonio gate più famoso degli ultimi anni, non è ancora calato il sipario. Eliana Micheazzo, nel frattempo, ha pubblicato i messaggi che si sarebbe scambiata con Mark Caltagirone. Gli screenshot di tali messaggi, tuttavia, secondo quanto si legge su Bitchy potrebbero non essere veri. Come fa notare una lettrice del suddetto sito, infatti, i messaggi potrebbero essere stati creati utilizzando una delle tante app che permettono di farlo. “Comunque basta un App come PicsArt per creare degli screenshot falsi. Se Eliana vuole davvero farci credere allo scambio di msg su Instagram con Mark Caltagirone, sarà meglio registrare lo schermo e scorrere sulla conversazione. Ora ti faccio un esempio di screen falsi, tu non hai mai commentato le mie storie ma io posso far credere ai miei amici che l’hai fatto, guarda”, ha spiegato tale lettrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA