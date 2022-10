Mark Caltagirone, Pamela Prati replica a Eliana Michelazzo al GF VIP/ Nuove accuse e contraddizioni…

Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo si autosmentisce…

Le dichiarazioni di Eliana Michelazzo a Verissimo risuoneranno anche nella casa del Grande Fratello Vip, perché, come anticipato da Alfonso Signorini prima della nuova puntata, verranno trasmesse a Pamela Prati, che ha riportato al centro il caso Mark Caltagirone. Sarà anche un’occasione per fare chiarezza sulla vicenda, anche perché alcune delle ricostruzioni dell’ex agente della showgirl non tornano. Lo evidenzia Fanpage, sottolineando che quando Eliana Michelazzo ha dichiarato da Silvia Toffanin di non sapere che il fantomatico Mark Caltagirone aveva confidato a Pamela Prati di essere un collaboratore di giustizia, motivo per il quale non poteva mostrarsi, in realtà si è autosmentita, visto che ai loro microfoni aveva dichiarato il contrario.

PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE: PRATIFUL/ Silvia Toffanin svela una foto a Verissimo

Pamela Prati al Grande Fratello Vip aveva spiegato che questo Mark Caltagirone le aveva rivelato di essere un testimone di giustizia perché aveva visto morire il padre, inoltre gli avevano sparato e l’autista lo aveva salvato. Dunque, sarebbe stato adottato dalla famiglia Caltagirone, grazie alla quale avrebbe studiato, diventando il grande imprenditore mondiale che Pamela Prati era convinta che fosse. Eliana Michelazzo ha negato di esserne a conoscenza, eppure a Fanpage nel 2019 dichiarò a Fanpage: “Mi dissero che era un pentito“.

ELIANA MICHELAZZO "PAMELA PRATI VITTIMA? IN PARTE"/ "Più persone dietro Caltagirone…"

Mark Caltagirone, nuove accuse tra Eliana Michelazzo e Pamela Prati

Dunque, la verità sullo scandalo Mark Caltagirone sembra molto lontana. Di certo, va avanti il botta e risposta tra Eliana Michelazzo e Pamela Prati. Quest’ultima ha dichiarato al Grande Fratello Vip di essere stata vittima di una truffa amorosa, invece la sua ex agente ritiene di essere più vittima di lei. Inoltre, la gieffina ha assicurato di non aver guadagnato nulla dalle partecipazioni televisive per il caso Mark Caltagirone, d’altra parte Eliana Michelazzo ha precisato che è così solo per i suoi problemi economici, in quanto i suoi cachet sono stati pignorati. Infatti, la stessa Silvia Toffanin ha confermato a Verissimo che Pamela Prati non è mai stata ospitata a titolo gratuito.

Mark Caltagirone, chi è la mente dello scandalo?/ I dubbi e la "caccia" alla verità…

Un nuovo scambio di accuse, proprio come accaduto dopo che si è scoperto che effettivamente Mark Caltagirone non esiste affatto. Ma Eliana Michelazzo non esclude che inizialmente Pamela Prati fosse davvero all’oscuro di tutto, salvo poi cavalcare l’onda, da cui però è stata poi travolta, proprio come lei. Resta da capire cosa potrà aggiungere oggi Pamela Prati al Grande Fratello Vip su questa vicenda in cui restano ancora molti punti di domanda, soprattutto alla luce di alcune contraddizioni, come quella evidenziata da Fanpage dopo l’intervista di Eliana Michelazzo a Verissimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA