Mark Hoppus (Blink-182): “Ho il cancro”/ “Fa schifo e sono spaventato”

Una notizia drammatica scuote il mondo della musica in questo pomeriggio di giovedì 24 giugno 2021: Mark Hoppus, bassista e cofondatore dei Blink-182, ha reso noto mediante un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale di avere il cancro. Un annuncio terribile, accanto al quale il musicista ha esternato tutta la propria paura e la propria preoccupazione, dicendosi tuttavia fiducioso di potere concludere in maniera trionfale la sua battaglia, sconfiggendo il male che gli è piombato addosso proprio alla soglia dei cinquant’anni, che festeggerà nel 2022.

Un mostro contro il quale Hoppus ha comunicato di essere in lotta ormai da oltre novanta giorni e le sue parole non lasciano spazio a dubbi interpretativi circa il suo stato d’animo e la sua situazione di salute. Eccole di seguito, postate su sfondo nero, a testimonianza della criticità del momento: “Negli ultimi tre mesi sono stato sottoposto a chemioterapia. Ho il cancro. Fa schifo e sono spaventato e allo stesso tempo sono benedetto per aver incontrato medici incredibili e per la mia famiglia e i miei amici che mi stanno facendo superare tutto questo”.

MARK HOPPUS DEI BLINK-182: “HO IL CANCRO, MA RIMANGO FIDUCIOSO E POSITIVO”

In questi minuti l’intero universo del web e della musica internazionale è sotto choc per le dichiarazioni pubblicate online da Mark Hoppus, come detto in precedenza cofondatore dei celebri Blink-182 insieme a Tom DeLonge e Scott Raynor. Eppure, come traspare dalle sue frasi, c’è un clima di cauto ottimismo che si fa strada nel suo animo e che tiene viva in lui la fiammella della speranza più grande: quella di vincere la malattia e di potersi presto ripalesare sul palco per suonare e ballare insieme a tutto il suo pubblico.

“Ho ancora mesi di trattamento davanti a me, sto cercando di rimanere fiducioso e positivo – ha scritto Hoppus nella parte finale del messaggio riservato ai suoi fan –. Non vedo l’ora di essere guarito e di vedervi tutti ad un concerto nel prossimo futuro”. Un auspicio al quale, inevitabilmente e con tutto il cuore, ci uniamo anche noi.



