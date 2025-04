Mark Hoppus, il bassista dei Blink-182, ha recentemente pubblicato un libro autobiografico nel quale ha raccontato i momenti più importanti della sua vita e della carriera, compresa la dolorosa esperienza della diagnosi di cancro. In occasione della presentazione, il musicista ha rilasciato una intervista al quotidiano The Guardian, nella quale ha parlato principalmente della malattia e di come questa abbia cambiato il suo modo di vivere e di riscoprire le relazioni. Poco dopo la fine del lockdown la scoperta di un nodulo sulla spalla che poi si è rivelato essere un linfoma a grandi cellule B, per il quale è stato costretto a fare una terapia chemioterapica piuttosto invasiva che definisce “distruttiva”.

“Il dolore fisico e l’esaurimento della chemio, mescolati agli steroidi e a tutti gli altri farmaci, mi hanno semplicemente distrutto per mesi e mesi, ho pensato seriamente che sarei morto di cancro“, dice Mark Hoppus, ripercorrendo quel periodo che comunque ha avuto anche risvolti positivi, principalmente l’aver ritrovato legami con persone con le quali c’era stata una rottura come accaduto con il cantante della band Tom DeLonge, di cui dice: “Da quando sono stato male ogni giorno mi chiamava per sapere se avevo bisogno di qualcosa”, aggiungendo: “È bello avere il supporto delle persone“.

Mark Hoppus: “L’affetto di amici e fans mi ha dato il coraggio di combattere contro il cancro”

Il bassista dei Blink-182, Mark Hoppus, nell’intervista ha anche parlato di come il cancro può cambiare radicalmente il modo di vedere le cose, soprattutto quando si sceglie di rendere pubblica questa malattia non conoscendo quale potrebbe essere la reazione del pubblico. “Ho sofferto in silenzio per tanto tempo perchè pensavo che l’opinione su di me sarebbe cambiata, perché credevo che i malati di cancro venissero visti come qualcosa da lasciare indietro“, ma poi aggiunge: “Ho pubblicato una foto dal letto di ospedale ed ho capito che mi sbagliavo“.

I fans di Mark Hoppus infatti gli hanno mostrato da subito un grande supporto ed affetto, alcuni riconoscendosi anche nell’esperienza e condividendo le loro storie: “Sono stato letteralmente sommerso di frasi gentili e regali e mi sono commosso leggendo racconti di come molti di loro avevano superato il cancro, mi ha aiutato molto sentire la vicinanza di tutte queste persone che hanno combattuto e vinto, mi ha dato coraggio“.