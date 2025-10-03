L'intervista di Mark Rutte, numero uno della Nato, ai microfoni del Tg1 su Rai Uno: “L'Italia è in pericolo, Mosca è e sarà una minaccia”

Sono decisamente allarmanti le dichiarazioni di Mark Rutte, numero uno della Nato, in merito al fatto che “Siamo tutti in pericolo”, riferendosi ovviamente anche all’Italia. Il massimo esponente dell’Alleanza Atlantica è stato intervistato ieri dai microfoni del Tg1, il telegiornale di Rai Uno, che ha spiegato che Vladimir Putin potrebbe colpire anche la nostra nazione. Rutte non ha infatti nascosto che Mosca è dotata di missili avanzatissimi che potrebbero ovviamente arrivare fino a Roma, la nostra capitale, nonostante vi sia una distanza di circa 3.000 km, quasi bazzecole però per un missile balistico.

Nel contempo i razzi russi potrebbero colpire anche Londra o Amsterdam a delle velocità che nemmeno possiamo immaginare, e soprattutto – ha aggiunto ancora Rutte – questi missili “non possono essere intercettati” attraverso i classici sistemi anti missile di cui è dotata non soltanto l’Italia ma tutte le nazioni dell’Unione Europea così come la Grand Bretagna. Ecco perchè siamo tutti “in gravissimo pericolo”, ha ribadito Mark Rutte, indicando tutte le nazioni esposte sul fronte orientale “Anche l’Italia”, oltre ovviamente a quei Paesi che sono vicini ad Ucraina e Russia, in primis la Polonia, nazione “invasa” da Mosca con dei droni nelle scorse settimane, così come l’Estonia (altra invasa) e senza dimenticarsi della Romania.

MARK RUTTE: “DOBBIAMO STARE ATTENTI”

Per il numero uno della Nato non bisogna assolutamente sottovalutare Vladimir Putin, spiegando che “dobbiamo stare attenti”, considerandolo il principale avversario dell’Alleanza Atlantica, nonché una minaccia nel lungo periodo, facendo quindi chiaramente capire che, anche nel caso in cui la guerra in Ucraina dovesse terminare in tempi brevi, la Russia resterà sempre una sorta di polveriera minacciosa.

Rutte si dice certo che la Russia ha possibilità di incrementare le sue capacità militari e proprio per questo rappresenta e rappresenterà sempre una minaccia. Va comunque precisato che ad oggi non esistono minacce dirette di Mosca nei confronti dell’Italia e di Roma.

