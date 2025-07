Lutto nel mondo della musica per la morte di Mark Snow, compositore delle musiche di X-Files che ha ricevuto 15 nomination ai Grammy durante la carriera.

Dopo la notizia della morte di Julian McMahon, l’attore di Streghe e Nip/Tuck scomparso a 56 anni, è arrivata anche la notizia della morte di Mark Snow, autore di numerosi brani musicali per la televisione. Il musicista è scomparso a 76 anni nella sua abitazione del Connecticut. All’anagrafe, Mark Snow si chiama Martin Fulterman ed è cresciuto a Brooklyn.

Appassionato da sempre di musica, prova a trasformare la propria passione in un lavoro dedicandosi seriamente allo studio della musica. Decise, così, di frequentare la rinomata Juilliard School. Terminati gli studi, comincia a dedicarsi alla composizione di musiche per la tv, una scelta che si è dimostrata vincente perché il musicista è riuscito a costruire una carriera straordinaria.

La carriera di Mark Snow

Nel corso della sua carriera, Mark Snow si è dedicato soprattutto alla composizione di musiche per le serie tv. Colonne sonore che sono diventate dei veri successi. Tra le serie tv che hanno ricevuto la musica di Mark snow spiccano Smalville e Millenium. Tuttavia, il musicista ha lasciato il segno grazie alle musiche composte per X-Files. La sigla della famosa serie tv, infatti, è diventata una delle più famose di tutta la televisione.

Snow compose le musiche per oltre 200 episodi della serie e per i due film tratti da essa e, in totale, ha composto più di 200 colonne sonore ottenendo ben 15 nomination agli Emmy. Il musicista, tuttavia, ha anche composte musiche per il cinema come quelle per X-Files – Il film, The New Mutants, Pazzi in Alabama e Generazione perfetta.

