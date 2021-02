Mark The Hammer, chi è?/ “Non mi interessa essere family friendly”

Mark The Hammer sarà ospite della quarta puntata de “La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021”, in onda su Italia 1. Lo YouTuber e musicista avrà il compito di insegnare ai concorrenti a realizzare un testo musicale su base reggaeton. Dal 2007 Marco Arata, in arte Mark The Hammer, gestisce un canale YouTube esploso dieci anni dopo con il video “Come creare una canzone Trap… senza alcun talento” con cui ha totalizzato oltre 2 milioni di visualizzazioni. Mark è riuscito anche a farsi notare da J-Ax, grazie alla cover di una sua canzone pubblicata sul suo canale e “spammata” sui social da tutti i suoi follower: “Pubblicai il video un giovedì del gennaio 2015 e la sera dopo venni contattato dalla tour manager, che mi disse che avevano visto il mio video, che era piaciuto e che avrebbero voluto farmi un’audizione… e andò alla grande”, ha raccontato al Il fatto quotidiano. Oggi Mark The Hammer è il chitarrista, il pianista e anche il direttore musicale della band di J-Ax

Mark The Hammer: da YouTube alla band di J-Ax

Dal 2007 a oggi il personaggio di Mark The Hammer si è evoluto: “Oggi riesco a esprimermi a 360 gradi come avrei voluto fare sin dall’inizio coniugando la recitazione, la musica e la comicità in qualcosa che mi piace fare“. Il suo canale YouTube oggi conta 521.000 iscritti: “Prima che uno youtuber io sono un musicista che ha avuto la fortuna di trovare un posto dove potersi esprimere”, ha detto a Il Fatto Quotidiano parlando del suo successo. I suoi video vengono spesso criticati per il linguaggio scurrile ed esplicito, ma Mark The Hammer non ha alcuna intenzione di diventare più “family friendly”: “Preferisco prendere le briciole, ma avere il mio personaggio coerente con il suo linguaggio. Magari un giorno mi stancherò e cambierò, ma finché questa cosa mi esce naturale non intendo snaturarmi”.



